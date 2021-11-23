اخبار الإسكندرية.. تعافي من آثار الأمطار وغدا عودة الدراسة

برزت آخر أخبار إسكندرية، في تجاوز مرحلة «نوة المكنسة» والبدء في عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، بعدما تم السيطرة على تراكم المياه التي امتدت على مدار 3 أيام، حيث أصدر المحافظ قراره بعودة الدراسة والعمل بشكل طبيعي بداية من غد الأربعاء، فيما أكدت زراعة الإسكندرية، أن المحاصيل جيدة ولم تتأثر بالطقس السئ.

أخبار الإسكندرية.. الطقس يعتدل

شهدت حالة الطقس اليوم في الإسكندرية، بروز شمس ساطعة مع احتمالية سقوط أمطار ضئيلة، وذلك بعد 3 أيام عانى فيهم أهالي المحافظة الساحيلية من آثار «نوة المكنسة»، التي أطاحت بكل شئ نتيجة شدتها التي تسببت في تراكم المياه في عدد من الشوارع، أدى لشلل مروري وتعطيل حركة المواطنين، وتبعها إعلان تعطيل الدراسة والعمل في جميع المصالح الحكومية.

وعن حالة الطقس اليوم في الإسكندرية، فقد شهدت المحافظة سطوع الشمس وغياب الأمطار حيث تتراوح نسبة سقوطها 9% فقط، فيما تصل نسبة الرطوبة 76%، مع درجة حرارة قدرها 20 درجة مئوية، وسرعة رياح: 4 كم / ساعة، ونقطة الندى 16، والضغط 1822 مليبار، واتجاه الرياح شمال، مع غطاء من الغيوم قدرها 8%، والأوزون DU 279.4، ومراحل القمر محدوب متراجع، فيما يبلغ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 3 أي معتدل.

أخبار الإسكندرية.. عودة الدراسة غدا بعد تصريف المياه من المدارس

أعلن الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن قرار عودة الدراسة غدا في المحافظة بعد تصريف المياه من المدارس، وذلك بعدما تمّ تشكيل غرف عمليات بجميع مدارس المحافظة والإدارات التعليمية الثماني وغرفة عمليات مركزية بالمديرية، لمتابعة تصريف كميات المياه المتراكمة في أفنية وطرقات المدارس، نتيجة سقوط الأمطار بغزارة على جميع أنحاء المحافظة، وتعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضح «سعد»، أنه تم تصريف المياه المتراكمة داخل المدارس بالتواصل مع جميع الأحياء والمرافق العامة وغرفة عمليات المحافظة، وجار الانتهاء من تجهيز الشوارع المؤدية للمدارس في إطار الاستعداد لعودة انتظام الدراسة صباح غدٍ الأربعاء 24 من نوفمبر الجاري.

زراعة الإسكندرية: المحاصيل جيدة ولم تتأثر بالطقس السئ

قال المهندس طارق زكى محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن لجنة من مهندسى إدارة الإرشاد وإدارة المكافحة، قامت بالمرور على الزراعات الشتوية «بنجر السكر، كرنب، قرنبيط، برسيم بلدى، بطاطا، خس» بمنطقة امتداد أبيس، لمتابعة مدى تأثر الأراضى بموجة الطقس السيئ، حيث تلاحظ أن الزراعات بحالة جيدة، ولاتوجد أى آثار سيئة فى الأراضى الزراعية بسبب غزارة الأمطار، مؤكدا أن المصارف الزراعية تعمل بشكل جيد.