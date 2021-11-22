تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء في مدارس الإسكندرية.. الجامعات مستمرة

تقرر تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء في الإسكندرية، في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية فقط، بينما الجامعات المتمثلة في جامعة الإسكندرية والجامعات الخاصة لم يصدر أي بيان لتعطيل الدراسة بها، رغم سوء الأحوال الجوية الذي سبب أزمات عدة في عروس البحر الأبيض المتوسط.

تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء في الإسكندرية.. طلاب ومعلمون

وبحسب ما أعلنه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تقرر غداً الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021 تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية عدا المرافق الحيوية، وكذلك تعطيل الدراسة «طلاب ومعلمون» بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وذلك لمواجهة موجة الطقس السيئ غير المتوقعة التي شهدتها المحافظة اليوم، وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

استثناء من تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء في الإسكندرية

ويستثنى من تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء في الإسكندرية، القيادات، والمرافق الحيوية وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات ورؤساء الجهات والأجهزة المعنية.

وذلك في إطار الحرص على تمكين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية من إزالة تراكمات مياه الأمطار الغزيرة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

غرق الإسكندرية

ويأتي ذلك بعدما شهدت الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة متواصلة على مدار الساعات القليلة الماضية، ما تسبب في شلل مروري في مناطق متفرقة بسبب تراكم المياه التي نتجت عن أمطار كثيفة بلغ مقدارها بيارات الصرف الصحي في كافة المناطق، ما تسبب في وقف حركة السير وسقوط سيارات عدة في المياه.