وزير الشباب يعين مجلس إدارة لنادي الشبان المسلمين ببني سويف

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، القرار رقم 715 لسنة 2021 بتعيين مجلس إدارة جديد لنادي الشبان المسلمين ببني سويف برئاسة الكابتن توني عثمان، بناء على ترشيح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، للدورة 2021/ 2025 لمدة 3 سنوات.

أسماء مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين ببني سويف

وتضمن قرار وزير الشباب والرياضة تعيين كلًا من: الحكم الدولي السابق توني أحمد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة، مكرم عبد الفتاح علي المهدي نائب رئيس مجلس الإدارة، ورمضان فاروق عبد الله محمد لمنصب آمين صندوق، وكل من ربيع شريف عبد العظيم سيد، ومدحت محمد ذكي إسماعيل، فواد فاروق عبد الله محمد، ومحمد مكرم عبد الفتاح على، بمنصب العضوية فوق السن، وكلًا من: حسام توحيد إبراهيم حامد، وإسلام ربيع شريف عبد العظيم للعضوية تحت السن.

نص قرار وزير الشباب والرياضية

وأشار التعيين أن القرار جاء أنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومي للرياضة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة، وعلى لائحة النظام الأساسي لأندية الشركات والمصانع والوزارات والمصالح الحكومية غير أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 578 لسنة 2017 وعلى القرار رقم 159 لسنة 2021 بشأن اللائحة المالية للهيئات الرياضية وتعديلاتها، وعلى القرار الوزاري رقم 429 لسنة 2020 بشأن تعيين المدير التنفيذي، والقرار الوزاري رقم 861 لسنة 2017 بشأن تعيين مجلس إدارة نادي جمعية الشبان المسلمين بمحافظة بني سويف.

كما تضمن القرار في مادته الثانية العمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل ما يخالفه.