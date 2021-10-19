بدء اللقاء الحواري لشباب الصعيد بحضور وزير الشباب والرياضة في بني سويف

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، افتتاح فعاليات اللقاء الحواري مع شباب الصعيد، قبل قليل، والذي نظمته المحافظة بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان بالوزارة، بقاعة جامعة بني سويف، ضمن برنامج زيارة الوزير للمحافظة، في حضور اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي ومدير الشؤون المعنوية الأسبق، و بلال حبش نائب المحافظ، والدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والنائب حسام العمدة عضو مجلس النواب والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ وقيادات وزارة الشباب والرياضة والمديرية.

فيلم تسجيلي لإنجازات وزارة الشباب والرياضة في مجال تطوير البنية التحتية

وتتضمن فعاليات اللقاء الحواري عرض فيلم تسجيلي لإنجازات الوزارة في مجال تطوير البنية التحتيتة لمراكز الشباب والمبادرات الشبابية التي نظمتها، وكلمات لالحضور تضمنت كلمات لممثلى عدد من الكيانات الشبابية «مبادرة درع، رئيس سند، اتحاد شباب سوهاج، شباب أسيوطي، الاتحاد الوطني للقيادات، اتحاد طلاب مصر، مؤسسة كارما للتنمية الإنسانية، المجلس الوطني للشباب، منسق اسمعونا بجنوب الصعيد، وكلمة لممثلي شباب الوزارة وكلمات لرؤساء الإدارات المركزية بالوزارة»، وتختتم بفقرة فنية تقدمها أوركسترا وزارة الشباب والرياضة.

ندوة ولقاء مفتوح مع شباب الصعيد تشارك فيها الأوقاف والأزهر والكنيسة

كما يشمل اللقاء ندوة توعوية ولقاء مفتوح مع الشباب بمشاركة ممثلين عن الأوقاف والأزهر والكنيسة والفتوى والحديث والتي تتناول قضية الوعي ومواجهة التطرف الفكري، والتأكيد على أهمية ترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للوطن، والعمل على مواجهة الأكاذيب والشائعات وتنمية الحس الوطني لدى الشباب، والعمل على نشر التوعية بالجهود الكبيرة المبذولة والمشروعات التنموية والخدمية العملاقة والنوعية المنفذة والتي يجري انجازها وسط التحديات التي تواجهها الدولة من الداخل والخارج.

وكان المحافظ والوزير، تفقدا قبل بدء فعاليات اللقاء الحواري معرض منتجات مراكز الشباب والذي تضمن مشغولات يدوية لمراكز الأنشطة وتنمية الفنون والإبداع لمراكز الشباب.