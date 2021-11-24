حياة كريمة.. المؤسسة التنموية الأكبر على مستوى العالم (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حياة كريمة.. المؤسسة التنموية الأكبر على مستوى العالم»، حيث تسهم المبادرة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجا، خاصة في القرى.

«حياة كريمة» لتحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا

وأوضح التقرير، أنّ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الثاني من يناير عام 2019، تهدف لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة.

«حياة كريمة» أكبر مبادرة تنموية في العالم

وتابع التقرير، أنّه من خلال الخدمات التي نفذتها المبادرة منذ إطلاقها وحتى هذا الوقت، يمكن القول إنّها أصبحت أكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم، من حيث حجم المستهدف من الخدمات والنطاق الجغرافي للتنفيذ على مستوى قرى مصر.

«حياة كريمة» وحدت جهود مؤسسات الدولة لدعم الأكثر احتياجا

وأضاف التقرير، أنّ مبادرة حياة كريمة، عملت على توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة بأكملها من أجل توفير «حياة كريمة» للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، ودعم تقديم خدمات الصحة والتعليم والسكن.

وزاد التقرير، أنّ معايير اختيار القرى الأكثر احتياجا، تمّت بناءً على عدة محاور، بداية من ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية.

وأتمّ التقرير، أنّ «حياة كريمة» تعمل على تطوير 4584 قرية ضمن 175 مركزا في 20 محافظة، ويستفيد منها 58 مليون مواطن، لذلك تعتبر المؤسسة التنموية الأكبر على مستوى العالم.