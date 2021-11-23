تسليم عقود بـ6 ملايين جنيه لتمويل مشروعات «حياة كريمة» بالفيوم

سلّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء اليوم الثلاثاء، عدداً من عقود التمويل للمشروعات متناهية الصغر لبعض الجمعيات الأهلية بقيمة 5,6 مليون جنيه، وشيكات بقيمة 300 ألف جنيه، لعدد من عملاء جهاز تنمية المشروعات، وذلك لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال الإقراض المباشر من الجمعيات الأهلية، في القرى التي تنفذ بها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما كرّم المحافظ المشاركين بالمنتجات التراثية والحرفية من أبناء المحافظة بمعرض «تراثنا 2021» الذي أقيم تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجاء ذلك بحضور محمد سلطان، رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، وإيمان زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وأشرف درويش ، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، وعملاء جهاز تنمية المشروعات.

توفير العديد من فرص العمل للشباب

وأشاد محافظ الفيوم، بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضاً الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في دعم المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى ضرورة استمرار تلك الجهود التنموية للنهوض بكافة القطاعات، وتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية للشباب والمرأة، وذلك من خلال القروض الميسرة.

تكريم المشاركين في معرض «تراثنا»

وتقدم «الأنصاري» بالشكر والتقدير للمشاركين بالمنتجات التراثية والحرفية من أبناء المحافظة، في فعاليات معرض «تراثنا»، الذي أقيم خلال شهر أكتوبر الماضي، مثمنًا الجهود والنجاحات التي حققوها خلال فعاليات المعرض.

1250 فرصة عمل في إطسا ويوسف الصديق

ومن جانبه أشار رئيس المنطقة الخامسة، بجهاز تنمية المشروعات، إلى استكمال باكورة الأعمال والأنشطة التي ينفذها فرع جهاز تنمية المشروعات على أرض المحافظة، من خلال تسليم 3 عقود للإقراض متناهي الصغر لعدد 3 جمعيات أهلية بقيمة 5,6 مليون جنيه، يُستهدف من خلالها تنفيذ 1130 مشروعًا، توفر حوالي 1250 فرصة عمل في نطاق قري المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إحلال وتجديد السيارات للعمل بالغاز

وأشار إلى أنّه جرى تسليم 5 شيكات إقراض متناهي الصغر بقيمة 300 ألف جنيه، لتنفيذ مشروعات ورش تصنيع السجاد، وإحلال وتجديد السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والحرف والمنتجات اليدوية، فضلاً عن تكريم المشاركين في فعاليات المعرض، والحاصلين على تدريب المهارات الحياتية والسلوكية من خلال مشروع تحسين فرص التشغيل لدي الغير.

توقيع عقود تنمية مجتمعية وبنية أساسية

وقال «سلطان» إنه تم توقيع عقود تنمية مجتمعية وبنية أساسية، خلال الفترة الماضية بقيمة 31 مليون جنيه جاري تنفيذها على أرض المحافظة، وكذا توقيع عقود تدريب بين الجمعيات والمكاتب الاستشارية بقيمة 3 مليون جنيه أخرى.