طقس بني سويف اليوم.. دافئ نهارا بارد ليلا

يسود محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، طقس لطيف معتدل خريفي نهارا، إذ تنخفض درجات الحرارة نهارًا وتصل إلى درجة البرودة مع الساعات المتأخرة من الليل، مع وجود شبورة متوسطة على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المجاري المائية في الساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة في بني سويف اليوم

وسجلت درجات الحرارة في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، 25 درجة مئوية نهارًا، وسط أجواء معتدلة مائلة للحرارة، وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، مع انخفاضها تدريجيا حتى ساعات الليل لتصل إلى 12 درجة مئوية، حيث يشعر معها المواطن ببرودة الجو.

من جانبه، أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تعليماته لرؤساء المدن ومسؤولي القطاعات الخدمية، برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات حالة عدم استقرار الطقس، في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة خطة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم سقوط الأمطار وفصل الشتاء السيول، خاصة في ضوء تقرير هيئة الأرصاد الجوية، الذي تضمن الإشارة إلى حالة الطقس المتوقعة الأسبوع الجاري وما يصاحبها انخفاض من درجات الحرارة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس غير المستقر

ورفعت شركة مياه بني سويف درجة الاستعداد، والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات.