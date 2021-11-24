درجات الحرارة اليوم الأربعاء 24-11-2021 في مصر

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، حالة الطقس ودرجات الحرارة، وذلك على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر؛ إذ تنتشر الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، حسب ما جاء في البيان.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 24 16

الإسكندرية 23 14

وادي النطرون 24 16

طنطا 23 15

شبين الكوم 24 16

دمنهور 23 15

بلطيم 23 15

مطروح 22 14

السلوم 22 14

سيوة 24 11

بورسعيد 23 15

دمياط 23 15

الزقازيق 24 15

المنصورة 23 15

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 14

العريش 22 15

رفح 21 15

رأس سدر 22 14

نخل 20 06

نويبع 20 16

طابا 20 16

كاترين 18 07

الطور 25 13

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 27 17

مرسى علم 27 17

الفيوم 24 12

بني سويف 25 12

المنيا 25 11

أسيوط 25 09

سوهاج 26 14

قنا 27 13

الأقصر 28 13

أسوان 28 15

إدفو 27 15

أبو سمبل 27 14

الوادي الجديد 27 13

شلاتين 27 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 34 23

المدينة 31 18

الرياض 25 15

المنامة 26 22

أبو ظبي 30 23

الدوحة 29 22

الكويت 25 12

دمشق 20 06

بيروت 22 19

عمان 19 10

القدس 19 11

غزة 22 14

بغداد 24 11

مسقط 30 25

صنعاء 22 08

الخرطوم 34 20

طرابلس 23 16

تونس 20 10

الجزائر 16 13

الرباط 17 10

حالة الطقس اليوم في مصر

وقال خبراء الأرصاد الجوية، وفق بيان الهيئة، إنّ البلاد تشهد اليوم الأربعاء، طقسًا معتدل الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة.