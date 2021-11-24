بدء تفعيل القرار السعودي لإصدار وتجديد الإقامات المرتبطة برخص العمل

بدأت المملكة العربية السعودية تفقعيل خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي، تنفيذا لقرار وزارة الداخلية السعودية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

البدء في تنفيذ قرار إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي

وكانت المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، ممثلة في مركز المعلومات الوطني، بدأت تفعيل خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي ينص على الموافقة بالسماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي، كل 3 أشهر كحد أدنى.

استثناء العمالة المنزلية من قرار الإقامات

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، تم استثناء فئة العمالة المنزلية ومن في حكمها من القرار، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.

التيسير على منشآت القطاع الخاص

ويشار إلى أنّ الآلية الجديدة ستمكن صاحب العمل من تجديد الإقامات ‏ورخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة، ابتداءاً من 3 أشهر، و6 أشهر، و9 أشهر، وكذلك 12 شهرا، حسب ما هو معمول به سابقاً، وذلك بحسب ‏حاجة المنشأة، وأفادت «واس»، إلى أن الآلية تهدف إلى التيسير على منشآت القطاع الخاص، بحيث تمكنهم من إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، وتمكين المنشآت من تجديد رخص العامل حسب الاحتياج الفعلي له.

وكانت المديرية العامة للجوازات، قالت إنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصتي «أبشر أعمال»، و«مقيم»، كما أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى إمكانية الاستفادة من الخدمة فيما يخص رخص العمل، عبر منصة «قوى»، ‏والبوابة الإلكترونية لخدمات العمل.