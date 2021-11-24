انهيار أجزاء من عقار بحي الجمرك في الإسكندرية

انهارت منذ قليل، أجزاء من عقار غير مأهول بالسكان، مكون من 3 طوابق بمنطقة المنشية في الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة، لينضم ذلك العقار ضمن عدد من العقارات التي شهدت انهيارات جزئية خلال فترة نوة المكنسة.

تفاصيل انهيار عقار بالإسكندرية

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك في الإسكندرية، بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من العقار أمام رقم 25 شارع سيدي شحاته متفرع من سوق السمك القديم بمنطقة المنشية، وانتقل مسؤولو الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة، أن العقار قديم وغير مأهول بالسكان، ومكون من أرضي وطابقين علويين، وسقوط أجزاء كبيرة منه، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأوضح مصدر بحي الجمرك، أن العقار سبق عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وصادر له قرار بالهدم حتى سطح الأرض.

انهيار جزئى للعقارات بسبب الأمطار الغزيرة

وتسببت الأمطار الغزيرة في محافظة الإسكندرية، في انهيارات جزئية للعقارات، أولها حين تلقى حي المنتزة ثان، إخطارًا بانهيار شرفتي عقار، بمنطقة العصافرة بحري.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية في الحي إلى موقع الحدث، وتبين انهيار شرفتي عقار بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت الإسكندرية.

فيما انهار عقار قديم مكون من أرضي ودورين نصفها سقط في شارع بن ظريف متفرع من شارع عرفان في الرصافة محرم بك، دون إصابات بسبب فراغ العقار من السكان.

بينما تم انهيار سلم العقار الكائن في 6 شارع العطارين سوق الفراخ، دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وتبين أن العقار قديم وهطول الأمطار تسببت في انهيار سلم العقار كما نجحت قوات الحماية المدنية في الوصول إلى مكان البلاغ فور وقوع الحادث بشارع العطارين متفرع من سوق الفراخ وتم السيطرة على الموقف وإنقاذ جموع السكان باستخدام السلالم الهيدروكلية عبر الحماية المدنية دون حدوث إصابات لأحد أو خسائر في المنقولات.