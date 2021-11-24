كنائس الإسكندرية تستعد لاستقبال 8 كهنة جدد.. البابا يرسمهم غدا

تستعد كنائس الإسكندرية لاستقبال 8 كهنة جدد وهم عدد المرشحين المقرر رسامتهم بيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال القداس الإلهي غدًا في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ليرتفع بعدها عدد الكهنة الجدد المرسومين على الإسكندرية خلال عام 2021 إلى 10 كهنة بعدما تم سيامة كاهنين خلال صوم عيد القيامة الماضي.

تفاصيل رسامة كهنة جدد على الإسكندرية

ويقول القمص إبرام اميل وكيل البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية، إنه من المقرر رسامة 8 كهنة جدد على كنائس الإسكندرية متمثلين في 4 على قطاع غرب، و2 في قطاع شرق، ومثلهما على قطاع وسط، وذلك غدًا الخميس الموافق 25 نوفمبر، وهو أول أيام صوم الميلاد المقدس.

لماذا تتم رسامة الكهنة الجدد في بدء الأصوام الكنسية؟

وأضاف وكيل البابا لـ«الوطن»، أن رسامة الكهنة الجدد لتنمية الخدمة والرعاية في الكنائس، حيث الصلوات والأنشطة تحتاج إلى آباء كهنة، لافتًا إلى أنه يمكن رسامة الكهنة في أي توقيت إلا أنه يتم الرسامة في أول أيام الأصوام الطويلة نظرًا لقضاء الكهنة الجدد خلوة وصوم في الدير لمدة 40 يوم لذا يفضل أن تكون في ذات فترة صوم الكنيسة.

رسامة كهنة جدد على كنائس الإسكندرية في 2021

وأوضح أن هذا العام تمت سيامة كاهنين على كنائس الإسكندرية خلال صوم عيد القيامة الماضي، ومع رسامة الكهنة الجدد غدًا سيصبح إجمالي عدد الكهنة الجدد المنضم إلى كنائس الإسكندرية 10 كهنة خلال عام 2021.

جدير بالذكر أن أساقفة الإسكندرية قد أتموا رسامة المرشحين للكهنوت إلى رتبة الذياكونية وهي رتبة كنسية للشمامسة تعطى قبل رسامة الكهنة الجدد، وتتمثل مهامها في تلاوة مردات الأواشي التي يصليها الكاهن في رفع البخور والقداس، والتنبيه على المصلين ببدء الصلوات، والتنبيه على المصلين بحفظ النظام والسكون والوقوف في الصلاة بمخافة ونقاوة وخشوع، ومعاونة الكاهن في افتقاد شعب الكنيسة، وكتابة أسماء مقدمي القرابين والعطايا للكنيسة ليذكرهم الكاهن بعد أوشية القرابين.