موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل زي القمر حكاية مريم

يبحث قطاع كبير من الجماهير عن موعد عرض الحلقة الخامسة والأخيرة من مسلسل زي القمر حكاية مريم، بعد تصاعد الأحداث خلال الحلقات الماضية، وإلقاء الدور على المعاناة التي تعاني منها مريم بسبب نشأتها داخل دار للأيتام.

مواعيد عرض مسلسل زي القمر مريم

بدأ عرض حكاية مريم من مسلسل زي القمر الموسم الثاني بداية من الأسبوع الحالي، عبر شاشة قناة CBC من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الأولى للحلقة الساعة الثانية والنصف فجرًا، والإعادة الثانية الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم التالي، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة CBC دراما الساعة الحادية عشر مساءً، ومن المقرر أن تعرض اليوم الحلقة الأخيرة من الحكاية الساعة الثامنة مساءً.

ملخص الحلقات الماضية من حكاية مريم

وشهدت الحلقات الماضية من الحكاية معاناة مريم ليس فقط بسبب يتمها، ولكن أيضًا بسببب معاملة بعض الناس لها بطريقة سيئة، وفي النهاية قامت مشرفة دار الأيتام التي كانت تقطنها بأخذها معها إلى مسكنها، وفي انتظار الحلقة الأخيرة.

أبطال حكاية مريم من مسلسل زي القمر

حكاية مريم هي الحكاية الحادية عشر من مسلسل زي القمر، وهي من بطولة الطفلة ريم عبد القادر التي تقوم بشخصية «مريم»، ورشا المهدي، وعفاف شعيب، إسلام حافظ، وسلوى عثمان، هاجر الشرنوبي، وعدد من الفنانين، وهي من تأليف أحمد أنور وأحمد عبد الجواد وإخراج معتز حسام.

حكايات مسلسل زي القمر الموسم الثاني

وعرضت حتى الآن عشر حكايات من مسلسل «زي القمر» الموسم الثاني وهي: حكاية «حته من القمر» بطولة لقاء الخميسي، وحكاية «فوتوشوب» بطولة محمد مهران، وملك قورة، حكاية «أم العيال» بطولة رانيا فريد شوقي، ووحكاية «عقبال عوضك» بطولة مي كساب، وحكاية «واحد في المية» بطولة صابرين.

وكذلك حكاية «إن كبر ابنك» بطولة وفاء عامر، وحكاية «أنا قبلت» بطولة أيتن عامر، وحكاية «غالية» بطولة درة، وحكاية «مش مبسوطة» بطولة بشرى، وحكاية «اللي خلف مامتش» بطولة سوسن بدر.