ضخ 3 آلاف طن زيت يوميا لمنافذ صرف سلع التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ يوميا ٣ ألاف طن يوميا من سلعة الزيت من أجل تغذية منافذ صرف السلع التموينية لسد احتياجات المواطنين من صرف مقرراتهم من السلع التموينية.

التموين: لا شكاوى من نقص أي سلعة

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توافر جميع السلع التموينية المدعمة في جميع المحافظات، فضلا عن توافر السلع الحرة في الأسواق، دون أي شكوى من وجود نقص في أي سلعة من السلع الأساسية الهامة.

انتظام صرف التموين لليوم الثالث على التوالي

وتستمر وزارة التموين من خلال منافذ صرف السلع التموينية، لليوم الثالث على التوالي، في صرف مقررات تموين شهر نوفمبر بانتظام للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني وحاملي البطاقات التموينية والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مستحق للدعم التمويني.

حصة الفرد الواحد من التموين الشهري

وتحدد وزارة التموين حصة كل فرد من التمويني الشهري، حيث يحصل كل فرد مقيد على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني على زجاجة زيت و2 كيس سكر ونص كيلو ازر، فضلا عن شراء ما يحتاجه من عدد 28 سلعة تموينية أساسية مدعمة توفرها الوزارة في منافذ الصرف بأسعار مخفضة للمواطنين.

عدد منافذ صرف السلع التموينية

وينتشر على مستوى محافظات الجمهورية حوالي 40 ألف منفذ تمويني لصرف السلع، و6300 منفذ مشروع جمعيتي،فضلا عن 1300 مجمع استهلاكي لتوفير كل السلع للمواطنين والتي تفتح أبوابها للمواطنين يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء لبيع السلع لجميع المواطنين بأسعار مخفضة لجميع المواطنين المقيدين منهم على منظومة الدعم وغير المقيدين.