التموين: انتظام صرف مقررات نوفمبر لليوم الثاني وسط رقابة مشددة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على انتظام صرف السلع والمقررات التموينية لشهر نوفمبر، لليوم الثاني منذ بدء صرف التموين للمواطنين حاملي البطاقات التموينية أمس الاثنين.

انتظام صرف الحصص التموينية

وقالت مصادر في وزارة التموين، إن عملية صرف الحصص التموينية لهذا الشهر تسير بانتظام، وأن الوزارة لم تتلق أي شكوى خلال الصرف في اليوم الأول، موضحة أنه منظومة صرف السلع بدأت في الصرف منذ التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على توافر جميع السلع التموينية المدعمة، مشددة على عدم وجود نقص في أي سلعة، خاصة السلع الأساسية الهامة وهي «الزيت والسكر والأرز»، فضلًا عن توافر باقي السلع المدعمة والتي تضخها الشركة القابضة للصناعات الغذائية شهريًا لمنافذ صرف السلع ويصل عددها 28 سلعة تموينية مدعمة.

حملات تفتيشية على منافذ صرف السلع

فيما وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين على مستوى المحافظات بشن حملات من قبل مفتشي التموين يوميًا على منافذ صرف السلع، للتأكد من توافر وانتظام صرف السلع للمواطنين حاملي البطاقة التموينية.

وجاءت تشديدات وزير التموين، متضمنة اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يقوم بحجب أي سلعة عن التداول أو يدعي وجود نقص في أي سلعة من السلع.

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميا، لمنافذ صرف السلع التموينية عدد 4 ألاف طن سكر يوميا، و3 ألاف طن زيت يوميا، و1000 طن أرز، و1000 طن مكرونة.

وتعتبر سلع «الزيت والسكر والأرز» من السلع الإجبارية على بطاقة التموين وتختلف حصة كل بطاقة تموينية منهم على حسب اختلاف عدد أفراد البطاقة، فيما تعتبر سلع المكرونة والعدس والدقيق وباقي السلع المتواجدة بمنافذ الصرف هي سلع اختيارية للمواطن يختار ما يشاء منهم بباقي مبلغ الدعم المخصص للبطاقة.