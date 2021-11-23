تسهيلات جديدة للطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا.. و«التعليم العالي»: لم يعد لديهم حجة

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قرار منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الحرم الجامعي نهائي، بعد أن أتيح لهم فرص متعددة للتلقيح، كما أن الفرق الطبية ما تزال موجودة في كل الجامعات، والتطعيم مجاني.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن الطالب الذي لم يحصل على التطعيم يمكنه الحصول عليه، منوها إلى أن دخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يشترط لها حصول الطالب على اللقاح.

60 ألف طالب في الجامعات تقل أعمارهم عن 18 عاما

المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن الجامعات المصرية بها 60 ألف طالب تقل أعمارهم عن 18 سنة، وكل الجامعة نسقت مع مديريات وزارة الصحة، وأتاحت لقاح فايزر لطلابها، وبدأ تطعيمهم، وبالتالي فإن كل الفئات العمرية تم إتاحة اللقاحات لها، ومن ثم فإنه لا حجة لأي طالب.

«التعليم العالي»: لا مانع من حصول الطالب على جرعة واحدة

المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوضح أن الطالب إذا كان يعاني من موانع طبية حقيقية تحول دون حصوله على اللقاح، يجب عليه أن يقدم شهادة PCR، مشددًا على أنه جرى فرض هذه القواعد لتحقيق السلامة والأمان في المجتمع الجامعي، لافتا إلى أنه لا مانع من حصول الطالب على جرعة واحدة من لقاحات كورونا.

ولفت، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات استعرض عددًا من التقارير شديدة الأهمية، وكان احدها يخص منظومة الطلاب الوافدين بمصر، ومقارنة هذا التقرير بالأعوام السابقة، وخلص هذا التقرير إلى أنه بداية من عام 2018- 2017 كان يقيد بمصر 8 آلاف طالب من خارجها، مقابل 18 ألف طلب في العام الدراسي الحالي، وهو ما يعني زيادة نسبتها 125%.