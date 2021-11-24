«الصحة»: التأكد من فعالية لقاح كورونا بعد مرور تسعة أشهر بإجراء تحليل

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الحصول على جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا لم يتحدد بعد، لافتا إلى أن المواطنين الذين تلقوا الجرعتين 9 أشهر، قد يلجأون إلى إجراء تحليل «pcr»، للتأكد من استمرار فعالية اللقاح.

إجراء تحليل الأجسام المضادة لتأكد من فاعلية سريان اللقاح

وأشار المصدر لـ«الوطن»، أن الشخص الذي يريد الأطمئنان على نفسه والتأكد من سريان اللقاح عليه إجراء تحليل ig Antibodies، أو ما يسمى بتحليل الأجسام المضادة، للتأكد من ارتفاع نسبة المناعة وعليه فهنا يتأكد من استمرار سريان فعالية اللقاح.

وأضاف المصدر، أن مسألة الجرعة الثالثة المعززة في الوقت الحالي غير مطروحة لحين الانتهاء من تطعيم 40 مليون مواطن المقرر تطعيمهم بحلول نهاية العام الجاري بجرعتي لقاح، وأيضا الشروع في تطعيم الأطفال من سن 15 لـ18 عام.

إجراء تحليل الأجسام المضادة للتأكد من فعالية اللقاح

وفي سياق متصل، قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح لـ«الوطن»، إنه إذا أراد الشخص التأكد من فعالية اللقاح فيتوجب عليه إجراء تحليل الأجسام المضادة، مشيرا إلى أن فعالية اللقاح مستمرة من 9 أشهر وحتى 12 شهرا، متوقعا أن يكون هناك مجال للجرعة الثالثة المعززة في مارس المقبل.

الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

وأضاف «الحداد»، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لكافة المواطنين حتى وإن حصلوا على اللقاح لتجنب انتقال العدوى، لأن اللقاحات لا تمنع من الإصابة بفيروس كورونا بل تقلل الأعراض الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل هذه الأجراءات في «ارتداء الكمامة، أخذ اللقاح، غسيل اليدين بالماء والصابون، عدم التواجد في اماكن مكتظة بالأشخاص، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».