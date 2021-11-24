انتظام امتحانات الميدتيرم في الجامعات ونسب التطعيمات تتخطى الـ95%

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية على انتظام أعمال امتحانات الميدتيرم بمختلف الكليات، وفقا للجداول الزمنية المعلنة من قبل مجالس الأقسام بشان امتحانات الميدتيرم، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أبرزها التشديد على حصول الجميع على لقاح كورونا، كشرط أساسي لحضور امتحانات «الميدتيرم»، مؤكدين خلال حديثهم مع «الوطن»، على تطبيق التابعد الاجتماعي بين الطلاب مع الالتزام أن تكون الامتحانات من المناهج الدراسية والمقررات التي درسها الطالب منذ العام الدراسي الجاري.

الخشت: تشكيل لجان لمتابعة الامتحانات.. ولقاح كورونا أو PCR شرط دخول الامتحان

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن انطلاق امتحانات الميدتيرم 2021-2022، وذلك وسط اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، حيث بدأت الامتحانات بكليات الجامعة وتستمر حتى غدا الخميس 25 نوفمبر الجاري، موضحاً أن امتحانات الميدتيرم بالكليات تمت على 4 مجموعات تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا لتفادي حالات الزحام والتكدس، وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وطبقا لمعايير الإجراءات الاحترازية.

امتحانات الميدتيرم إلكترونيا للفرق المختلفة

وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن امتحانات الميدتيرم تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنها بدأت وتم تطبيقها إلكترونيا بعدد من كليات القطاع الطبي، مع التأكيد على ضرورة حصول جميع الطلاب والحصول على لقاح كورونا شرط الدخول لها، لافتا إلى أن امتحانات الميدتيرم يتم تطبيقها إلكترونيا عبر المنصات التعليمية بالجامعة، مؤكداً على أن نسب التطعيمات ضد فيروس كورونا تخصطت نسبة الـ95% لمختلف الكليات.

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن امتحانات الميدتيرم تسير إلكترونيا دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة المرض، أبرزها التشديد على ضرورة الحصول على لقاح كورونا، لافتا إلى أنه جرى تطعيم أكثر من 95 % من منتسبي الجامعة حتى الآن.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار، وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، على وضع شرط الحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19» للدخول إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.