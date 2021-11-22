الجامعات: انتظام امتحانات الميدتيرم بعدد من الكليات خلال2021-2022

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية على انتظام أعمال امتحانات الميدتيرم بعدد من الكليات التي انطلقت بها منذ أيام، وفقاً للجداول الزمنية المعلنة من قبل الكليات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي وتأكيد ضرورة حضور امتحانات الميدتيرم للطلاب الذين تلقوا اللقاح الفترة الماضية، وضرورة إجراء امتحانات الامتحانات وفقاً للوائح والنظم التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

انطلاق امتحانات الميدتيرم بجامعة القاهرة

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، انطلاق امتحانات الميدتيرم 2021-2022 للعام الدراسي الحالي وسط تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية ومواجهة كورونا، حيث بدأت الامتحانات بكليات الجامعة وتستمر حتى 25 نوفمبر الجاري، حيث نظمت الجامعة عدد من امتحانات الميدتيرم لـ4 مجموعات تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتي 4 عصرا وذلك تفادي لحالات الزحام والتكدس والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين الطلاب وطبقا لمعايير الإجراءات الاحترازية.

جامعة سوهاج: امتحانات الميدتيرم إلكترونية

ووجه رئيس جامعة القاهرة، جميع عمداء الكليات بضرورة تشكيل لجنة عليا تحت إشراف مختلف العمداء وكذلك وكلاء الكلية لشؤون التعليم والطلاب، لمتابعة جميع أعمال امتحانات الميدتيرم والمقرر انطلاقها في كافة الكليات تباعا ووفقا الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، لـ«الوطن»، إنَّ الجامعة استهدت لامتحانات الميدتيرم منذ فترة، لافتا إلى أنها أنطلقت الأسبوع الماضي بالاختبارات الإلكترونية لكلية الطب، لافتا إلى أنه سيتم تعميم التجربة واكتمال باقي امتحانات الميدتيرم بجميع الكليات خلال الأيام القليلة المقبلة على أن تكون الامتحانات عبر المنصات التعليمية، وذلك وفقاً للخريطة والجدول الزمني المعلن من قبل كل كلية، مؤكداً أنَّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.