ترامب: نجحت في التعامل مع روسيا وإيران عكس بايدن

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن إدارته نجحت في إقامة علاقات ثنائية جيدة مع روسيا والصين، حيث انسجم جيدا مع كل من رئيسي الصين وروسيا.

علاقات ثنائية متبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا

وأضاف «ترامب»، في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، أن: «لو نظرنا إلى روسيا، فسنرى أنها لم تشكل أي تهديد عندما كنت في البيت الأبيض، حيث كنا على علاقة جيدة مع روسيا، وصرح بأنه خلال فترة توليه الحكم، فرض عقوبات على روسيا، مثله كمثل أي رئيس سبقه في الحكم، مضيفا أنه وضع نهاية لخط أنابيب الغاز السيل الشمالي -2.

القاذفات الصينية لم تحلق فوق تايوان

وفي السياق ذاته، قال «ترامب»، أنه أوصى القيادة في كييف بأنه لن يقاتل من أجل أوكرانيا، فيجب أن يدافعوا عن أنفسهم، وبحسب الموقع، قال إنه عندما كان في منصب الرئيس، لم تكن هناك قاذفات صينية تحلق فوق تايوان، مؤكدا أن الرئيس الصيني «شي جين بينغ» كان يعلم جيدا أنه لا يستطيع القيام بذلك، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».

تدهور الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية

وبحسب الموقع، أشار «ترامب» إلى أن سياسات الرئيس الأمريكى «جو بايدن»، تشبه إلى حد كبير سياسات الرئيس السابق جيمي كارتر، حيث يركز «بايدن» على تقيل فرص العمل وسياسات الطاقة الخضراء المسببة للتضخم داخل البلاد، فيما يجعل الأمور أسوأ بكثير مما كانت عليها البلاد خلال فترة السبعينيات.

ويشار إلى عهد كارتر بأزمة الرهائن في إيران والركود التضخمي وخطوط الغاز الأمريكية سيئة السمعة، حيث أدى نقص البترول إلى تطبيق قواعد تملي على السائقين ملء سياراتهم فقط في الأيام التي تتطابق على وجه التحديد مع الأرقام الزوجية أو الفردية في لوحات رخصهم.

انتقادات «ترامب» لسياسة «جو بايدن»

وانتقد «ترامب»، فى وقت سابق، سياسة الرئيس الأمريكى «جو بايدن» في مجال الطاقة قائلا: «إن الولايات المتحدة أصبحت تحت رحمة أوبك»، مشددا في بيان، أنه قبل عام واحد كانت الولايات المتحدة الامريكية مستقلة في مجال الطاقة، و لكن أصبحت تحت رحمة «أوبك»، حيث أن البنزين يباع مقابل 7 دولارات في بعض مناطق «كاليفورنيا»، مضيفا أن اوبك تأخذ النفط من احتياطياتنا الاستراتيجية.