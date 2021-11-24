مصرع شخص وإصابة 21 في حادث انقلاب سيارة عمال بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 22 آخرين جراء انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق الإسماعيلية فايد الصحراوي، بينهم 4 حالات في حالة خطرة.

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد تعرض السيارة رقم ر ع ج 4786 للانقلاب على وصلة أبو سلطان قرب مدينة فايد.

21 سيارة إسعاف تنتفل لمكان الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 21 سيارة إسعاف إلي مكان البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وقالت المصادر الطبية في المستشفى، إن الإصابات مختلفة ومتنوعة في الحادث بينها كسور مضاعفة وتوقف في عضلة القلب وغيبوبة تامة وكسور في العمود الفقري.

وأشارت المصادر إلى، أن المصابين يعملون في المزارع الواقعة بمنطقة أبو سلطان وجميعهم مقيمين بمركز فاقوس التابع لمحافظة الشرقية.