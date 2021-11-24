استقرار نسبي في طقس الإسماعيلية واستمرار حالة الطوارئ

استقرت حالة الطقس اليوم في محافظة الإسماعيلية بشكل نسبي، مع استمرار حالة الطوارئ، حيث انخفضت حركة الرياح أمس واليوم الأربعاء عن بداية الأسبوع، فيما ارتفعت درجة الحرارة اليوم واختفت الشبورة على الطرق المؤدية إلى المحافظة والمحافظات المجاورة.

سيولة مرورية

وشهدت محافظة الإسماعيلية سيولة مرورية على الطرق السريعة والصحراوية، مع انتشار الخدمات المرورية والإسعاف على الطرق، كما ظهرت الشبورة المائية صباح اليوم على طرق (الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي)، و(الإسماعيلية - بورسعيد الزراعي)، ومحور 30 يونيو، وطريق (الإسماعيلية - السويس الصحراوي).

وانتظمت الخدمات المرورية على الطرق وخدمات الإسعاف بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ التي تشهدها معظم محافظات الجمهورية، بينما حذّر رجال المرور في الارتكازات الأمنية ونقاط التفتيش، المواطنين، من تجاوز السرعات المقررة عليى الطرق لتجنب الحوادث.

استمرار حالة الطوارئ

واستمرت حالة الطوارئ التي فرضتها محافظ الإسماعيلية السبت الماضي، بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات، واستمرت غرفة عمليات المحافظة في الانعقاد على مدار 24 ساعة متواصلة، برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، لتكثيف التواصل مع المديريات والمراكز والمدن.

ووجّه اللواء شريف بشارة، محافظ الاسماعيلية، بتكثيف أعمال تسليك بالوعات الأمطار ومخرات السيول، استعدادا لاستقبال موجة الطقس السيئ خلال اليومين الماضيين، فيما انتشرت السيارات في الطرق الرئيسية وأماكن تراكم الأمطار، تحسبا لسقوط الأمطار في الشوارع والميادين وأماكن التجمعات.