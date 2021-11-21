إصابة 22 شخصا في 4 حوادث متفرقة بالإسماعيلية خلال 24 ساعة

أصيب 22 شخصا في أربع حوادث متفرقة في محافظة الإسماعيلية بينهم شخصان في مشاجرة وقعت بإحدى توابع مركز ومدينة القنطرة غرب خلال اليوم الأحد.

وبحسب مصادر طبية مسؤولة في مستشفى جامعة قناة السويس ومجمع الإسماعيلية الطبي فإن معظم الحالات كانت شبه مستقرة عدا إصابتين تم احتجازهما خلال الساعات الماضية.

إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة على طريق فايد

وأصيب 12 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل مساء أمس السبت، على طريق الإسماعيلية فايد الصحراوي «وصلة أبو سلطان»؛ بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بعشر سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم، فيما أشارت المصادر الطبية في المستشفي إلي لن الحالة العامة للمصابين كانت مستقرة وتم خروجه معظمهم في الساعات الأولي من صباح اليوم.

وقالت المصادر الطبية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابين معظمهم أصيبوا بجروح سطحية وكدمات وسحجات وكسور في مختلف أنحاء الجسم وتم عمل الفحوصات الطبية لهم.

إصابة 7 في تصادم 3 سيارات بالطريق الحربي

وأصيب 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات بينهم سيارة ملاكي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت على طريق الإسماعيلية 36 الحربي.

وقالت المصادر الطبية إن سيارتين ربع وسيارة ملاكي اصطدمت ببعضهم بسبب سوء حالة الطقس التي شهدتها الإسماعيلية أمس.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بخمس سيارات نقلت اثنين من المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس فيما تم نقل 5 آخرين إلى مستشفى الصالحية المركزي.

وقالت المصادر إن الإصابات تنوعت بين كسور مختلفة في أنحاء الجسم وسحجات وكدمات مشيرة إلى استقرار الحالات وخروج معظمها من المستشفى.

سيارة مجهولة تصدم شخص وتفر هاربة

وقالت مصادر أمنية وطبية، أن سيارة مجهولة اصطدمت بشخص في مدخل مدينة الإسماعيلية وفرت هاربة.

وأضافت المصادر الطبية أن المصاب يدعى أحمد محمد إبراهيم 18 سنة مقيم بمركز أبو صوير وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وتابعت أن المصاب تعرض لإصابات لكسور مختلفة وسحجات وكدمات في مختلف أنحاء الجسم.

إصابة شخصين في مشاجرة بالقنطرة

وأصيب شخصان مساء اليوم الأحد في قرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب نقلا على إثرها إلي مستشفي أبو خليفة للطوارئ.

وقالت المصادر إن المستشفى استقبلت كلا من عبد الرحمن حسن إسماعيل 50 سنة ونجله السيد 28 سنة مصابين بكسور مضاعفة وجروح وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم جراء نشوب مشاجرة بينهما وبين جيرانهما.