إصابة 6 أشخاص في حادثي توك توك منفصلين في الإسماعيلية

أصيب 6 أشخاص في حادثي «توك توك» مختلفين بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب المركبتين.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب «توك توك»، على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، قرب مركز أبوصوير، بجانب انقلاب «توك توك»، آخر قرب مركز التل الكبير، ما أدى لإصابة 6 أشخاص نتيجة الحادثين.

نقل 3 مصابين في حادث أبوصوير

دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بثلاث سيارات إسعاف، نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر إن الحادث الأول أسفر عن إصابة زينب محمد على 32 عاماً، مقيمة بحي السلام في الإسماعيلية، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيمن واشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وفاطمة محمد علي، 30 عاماً، مقيمة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية، مصابة بكسر بالساق الأيسر، وعبدالرحمن محمد علي، 20 عاماً، مقيم بمدينة المستقبل، دائرة مركز أبوصوير، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج في المخ وكسر بالذراع الأيمن.

إصابة 3 أشخاص في حادث التل الكبير

وأصيب 3 أشخاص في حادث إنقلاب «توك توك»، على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بثلاث سيارات إلى مكان الحادث.

وتسبب الحادث في إصابة كل من نرجس محمد سليمان، 74 عاماً، مقيمة بمدينة التل الكبير، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وكسر بالعمود الفقري، وهيثم سعيد ذكي، 33 عاماً، مقيم بمدينة التل الكبير، مصاب باشتباه بكسر بالضلوع وكدمات وسحجات بالجسم، وإيناس محمود أحمد، 42 عاماً، مقيمة بمدينة التل الكبير، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن وكسر بالعمود الفقري.