تجديد حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 14 كيلو هيروين وشابو في الإسماعيلية

أمرت نيابة مدينة فايد، صباح اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس أحد أفراد تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في الهيروين على نشاط واسع، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

واستمع فريق من النيابة العامة لأقوال المتهم في الواقعة لسؤاله عن المشتركين معه في تكوين التشكيل العصابي، وكذلك عملية استلام وتخزين المواد المخدرة في أحد مزارع مدينة فايد.

واعترف المتهم باشتراكه مع شخص آخر في الاتجار في الهيروين وإعادة تصنيعه، من خلال إضافة كمية من المواد المخدرة المستحدثة عليه، وإعادة بيعه في الأسواق مرة أخرى.

القبض على المتهمين

ووردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الفترة الماضية، تؤكد قيام شخصين بتخزين كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة في إحدى المزارع بدائرة مركز ومدينة فايد، وتدوير المواد المخدرة لزيادة الكميات منها.

وأكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، وجود مواد مخدرة في مخازن المزرعة وتردد المتهمين بصفة مستمرة علي المكان قبل استخراج المخدرات وبيعها.

ضبط مخدرات بـ 4 ملايين جنيه

وضبطت الحملة أحد أفراد التشكيل وبحوزته 14 كيلو من مخدر الشابو والهيدروين وكمية من عقار البارسيتامول وكمية من المعدات المستخدمة في تغليف المواد المخدرة.

كما ضبطت الحملة كمية من مخدر الحشيش زنة حوالي 15 كيلو في مخزن آخر لتقدر الكميات المضبوطة بحوالي 4 ملايين جنيه.