تسليم 100 منزل بـ3 مراكز في محافظة المنيا بعد تطويرها وتجديدها

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، عددًا من المنازل التي تم إعادة تأهيلها بالكامل ورفع كفاءتها بقرية الناصرية بمركز ديرمواس، تمهيدًا لتسليمها للمستحقين من الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع «سترة» المرحلة الخامسة بمحافظة المنيا، والذي تنفذه مؤسسة مصر الخير.

جاء ذلك بحضور عامر طه رئيس مركز ديرمواس، ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وأحمد حلمي مدير فرع مؤسسة مصر الخير، وهدى علي مدير إدارة الجودة بالمؤسسة.

الدولة تقدم المساندة لجميع الفئات المستحقة

أكد محافظ المنيا، على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لدعم جميع أبنائها وتقديم أوجه المساندة لجميع الفئات المستحقة، بخاصة دعم الأسر الأكثر احتياجا.

وأشاد المحافظ، بجهود مؤسسة مصر الخير ودورها الرائد في تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والمساعدة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا الشكر والتقدير للمؤسسة على جهودها الدائمة في كافة القطاعات وخدمة أهالينا من الأكثر احتياجا في كافة ربوع الوطن وخاصة المنيا.

وخلال جولته بالقرية التقى المحافظ بعدد من المواطنين، حيث هنأهم على تطوير منازلهم، واستمع إلى عدد من المشاكل بالقرية، موجهًا بالعمل على حلها.

تسليم 100 منزل بعد تأهيلها بـ3 مراكز

أوضح أحمد حلمي مدير فرع مؤسسة مصر الخير، أنه من المقرر أن يتم تسليم 100 منزلا بـ3 مراكز بمحافظة المنيا، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تطويرها وإعادة تجديدها، وهي 30 منزل بقرية الناصرية بمركز ديرمواس، و30 منزل بقرية الكرم بابوقرقاص، وكذلك 40 منزلا بقرية السلام بمركز بني مزار.

وأكد أن المشروع ينفذ تحت إشراف وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

ويهدف المشروع إلى تحسين الحياة المعيشية، من خلال دعم ومعاونة الفئات المستهدفة في الحصول على الخدمات التنموية، تحسين الظروف المعيشية، وتوفير المساكن الملائمة لمن هم في أشد الحاجة إليها.