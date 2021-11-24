نائب: «حياة كريمة» أنشأت 330 مجمعا صناعيا ووفرت فرص عمل غير مسبوقة

قال علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، إنّ المبادرات الرئاسية مدهشة لمصر والعالم كله، وغير مسبوقة وفق مختلف المعايير، إذ لا تقتصر على تطوير وتحسين الخدمات والبنية التحتية في الريف وتجديد مؤسساته المختلفة، بل تتخطى ذلك لتوفير فرص عمل دائمة لسكان الريف، عبر عشرات المجمعات الصناعية التي أُنشئت وتسلم كاملة المرافق لأصحابها في مراكز وقرى حياة كريمة.

مجمعات صناعية لخدمة قرى «حياة كريمة»

وأضاف عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، أنّ المبادرة الرئاسية أنشأت 330 مجمعا صناعيًا حرفيا داخل 52 مركزا بقرى حياة كريمة في مرحلتها الأولى، ما وفّر بدوره فرص عمل كبيرة وغير مسبوقة لكثير من سكان القرى الأكثر احتياجا، موضحا أنّ المجمعات تسلّم كاملة المرافق، للتدريب على الحرف والتصنيع، ويتم ربط المجمعات الصناعية بشبكة تسويق إلكترونية.

«حياة كريمة» غيرت حياة ملايين المصريين

وأوضح قريطم، أنّ ربط الصناعة في الريف بمراكز الإنتاج عبر المجمعات الصناعية في قرى حياة كريمة، يقلل تكلفة النقل ويحقق هدفا بيئيا وتنمويا مستداما، مشيرا إلى أنّ المواد الخام متوافرة بجوار مجمعات التصنيع، ما كان مطلبًا رئيسيًا لملايين المصريين عبر سنوات.

وأتمّ عضو مجلس النواب، قائلا إنّ مبادرة حياة كريمة بمثابة قفزة كبرى نحو المستقبل، حيث غيّرت حياة عشرات الملايين من المصريين، وأتاحت حياة عصرية مميزة، وتعمل على تجديد مختلف المرافق والبنية التحتية، وتؤهل للحاضر والغد، وذلك بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

خدمات حياة كريمة في المحافظات

وتتنوع الخدمات التي تقدمها حياة كريمة في مختلف القرى المصرية، خاصة الأكثر احتياجا، حيث تشمل «ترميم منازل، توفير فرص عمل، تقديم خدمات صحية وتعليمية، ورفع مستوى البنية الأساسية».

وفي وقت سابق، ذكرت مؤسسة «حياة كريمة» في بيان عنها، أنّها بدأت كمبادرة رئاسية، ثم تحوّلت بمرور الوقت وكمّ الإنجازات إلى مشروع قومي مصري يُشار له بالبنان عالميا، إذ شاركت معظم مؤسسات الدولة فيه، لخدمة نحو 60 مليون مصري وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة سكان القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وذلك بإجمالي استثمارات تجاوزت قيمته 700 مليار جنيه مصر.