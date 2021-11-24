بعد اعتراض الهند على التخلص التدريجي للفحم.. تعرف على أضراره البيئية؟

ما زال اعتراض الهند على تغيير الصياغة النهائية الخاصة باستخدام الفحم في البنود الخاصة باتفاقية «جلاسكو»، واستبدالها في اللحظات الأخيرة، من مصطلح «التخلص التدريجي»، إلى «التخفيض التدريجي»، يثير حالة من الجدل، خاصة بين النشطاء والحقوقيين البيئين على مستوى العالم، والذي رآه البعض تعنت من جانب الهند، ورضوح باقي الدول المشاركة، تفادياً لعدم وصول إلى اتفاق نهائي خاص بقمة المناخ في جلاسكو.

اتفاقية جلاسكو كانت أقل من التوقعات

الدكتور سمير طنطاوي، الخبير الدولي واستشاري التغيرات المناخية، أكد أن دولتي الهند والصين، تمكنتا من فرض تعديل على الصياغة التي تدعو إلى التخلص التدريجي من دعم الفحم والوقود الأحفوري، في تدخل دراماتيكي خلال اللحظة الأخيرة ليتم استبداله بـ«التخفيض التدريجي»، لافتاً إلى أن الدول المشاركة في المؤتمر تبنت ميثاق «جلاسكو»، للمناخ الذي يهدف إلى الحفاظ على الآمال حية لتحقيق هدف الحد من ارتفاع متوسطات درجة حرارة الغلاف الجوي لما دون 1.5 درجة مئوية.

وقال استشاري التغيرات المناخية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الاتفاقية التي تم التوصل إليها أقل بكثير من التوقعات والطموحات في بداية المؤتمر، لكنها ما تزال خطوة مهمة إلى الأمام في الجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية.

الفحم الحجري مسئول عن 46% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً

وحول مخاطر استخدام الفحم، أضاف استشاري التغيرات المناخية، أنه من المعروف أن الفحم الحجري هو أرخص مصادر الطاقة وأكثرها تلوثاً، فهو مسئول عن نسبة 46 % من حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، مشيراً إلى وجود بيانات حكومية أظهرت أن حصة الفحم في توليد الكهرباء بالهند ارتفعت إلى أعلى مستوى في تسعة أرباع على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.

الصين أكبر مُصدر للفحم في العالم يليها الهند

وأوضح استشاري التغيرات المناخية، أنه بعد إجراء عدة تحاليل دولية لإحصائيات صادرة عام 2020، أظهرت أن حصة الفحم في خليط الطاقة بالهند يمثل 78.9٪ بينما يمثل 59% من خليط الطاقة بالصين، كما أن الصين أكبر مُصدر للفحم في العالم بنحو 3.7 مليار طن، تليها الهند بنحو 783 مليون طن ثم الولايات المتحدة بنحو 640 مليون طن، ثم إندونيسيا بنحو 616 مليون طن، ثم استراليا بنحو 550 مليون طن، ورسيا بنحو 430 مليون طن.