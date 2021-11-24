مفاجأة في امتحان ديسمبر للصف الرابع الابتدائي.. نتيجته «من غير درجات»

بدأ أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي، البحث عن موعد امتحان ديسمبر، وكذا شكل وطريقة وعدد أسئلة وزمن إجابة امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر، ودرجات الامتحان، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد الامتحان، وتأكيدها أنّ الامتحان سيكون موحدا على مستوى المدرسة.

لن تعلن نتائج تصحيح امتحان ديسمبر للصف الرابع الإبتدائي

وكشف مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الامتحان يبدأ 5 ديسمبر وينتهي 9 من الشهر ذاته، موضحة أنّ نتائج تصحيح امتحان ديسمبر المقبل لطلاب الصف الرابع الابتدائي، لن تعلن في المدارس، لأن ذلك يخالف القرار الوزاري الخاص بالصف الرابع الابتدائي، كما أكدت أنّه جرى التشديد على المعلمين ومدراء المدارس بعدم إعلان نتيجة الاختبار الشهري.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ نتائج الاختبارات الشهرية ونصف العام وآخر العام، لن تكون بالدرجات من الأساس، بل عن طريق الألوان، حيث تعلن النتيجة في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

شكل وطريقة وعدد أسئلة امتحان ديسمبر رابعة ابتدائي

وترصد السطور التالية شكل وطريقة وعدد أسئلة وزمن إجابة امتحانات الصف الرابع الإبتدائي، كما يلي:

- عقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي عن شهري أكتوبر ونوفمبر يوم 5 ديسمبر المقبل.

- اختبارات ديسمبر تشمل كل ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021، وفق خطة توزيع المناهج.

- الامتحانات سيكون على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية.

- المواد غير الأساسية تعقد على مستوى المدرسة.

- امتحانات الصف الرابع الابتدائي تختلف من مدرسة لأخرى.

- أسئلة الامتحانات وضعت من قبل وزارة التربية والتعليم.

- تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

- عدد الأسئلة في كل امتحان 10.

- أسئلة الامتحان تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

- أسئلة امتحان الصف الرابع الابتدائي «قصيرة متنوعة».