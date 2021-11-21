«التعليم» تدرس عقد امتحان ديسمبر لـ4 ابتدائي على مستوى الإدارة

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنَّ الوزارة تدرس وضع الامتحان الشهري الخاص بالصف الرابع الابتدائي المقرر عقده أول ديسمبر المقبل، على مستوى الإدارات التعليمية وليس المدارس نفسها.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة تدرس أن يضع كل موجه مادة امتحان رابعة ابتدائي، للتأكّد من مطابقة الامتحانات لطريقة التقييم الجديدة التي تعتمد على الفهم وقياس نواتج التعلم.

اتجاه لقصر دور المعلم على تصحيح الامتحان

ولفت المصدر، إلى أنَّ وضع كل معلم امتحان مادته قد يتسبب في حالة من التشتت، مبينًا أنَّه ربما لا يكون البعض قد استوعب التغيير بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أنَّ هناك اتجاه لأن يكون موجه المادة في الإدارة التعليمية هو من يضع الامتحان للمادة على أن يصححها معلمو المواد في المدارس، ثم تحويل الدرجات في كل مادة إلى درجات حسب القرار الوزاري المنظم لتقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي هذا العام.

آليات امتحان الصف الرابع الابتدائي

وقال المصدر، إنَّ الوزارة سترسل للمدارس آليات امتحان ديسمبر، نهاية شهر نوفمبر لوضع الامتحان الشهري للصف الرابع الابتدائي، التي تتضمن الآتي:-

- عدم زيادة أسئلة امتحان رابعة ابتدائي.

- توافق أسئلة الامتحان مع المدة الزمنية لوقت الامتحان.

- مدة الامتحان تتراوح من 25 دقيقة إلى نصف ساعة.

- الأسئلة لن تحتوي علي أرقام أو تواريخ تستدعي حفظها لأن المنهج قائم على الفهم وليس الحفظ.

- أسئلة الامتحان تعتمد على قياس نواتج التعلم، من حيث المعلومات التي تحصل عليها الطالب، وفهمه لمحتوى المنهج نفسه.

- الإجابة على أسئلة الامتحان الشهري سوف تكون في نفس ورقة الأسئلة، وليست في ورقة منفصلة.

- إدراج أسئلة من نوعية الاختيار من متعدد وصح وخطأ، و«من وجهة نظرك»، و«في ضوء فهمك لكذا».