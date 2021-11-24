«الملا» يستقبل السفير البلغاري لبحث التعاون بين البلدين في مجال الطاقة

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير البلغاري بالقاهرة «ديان انجيلوف كاتراتشيف»، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة وبخاصة الغاز الطبيعي المصري.

وأكد الوزير والسفير البلغاري على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين قيادة وشعباً والتي تشهد تفاهماً وتقارباً مستمراً ويعمل الجانبان المصري والبلغاري على دعمها باستمرار من خلال زيادة مجالات التعاون المشترك.

بلغاريا تدرس الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط

وأبدى السفير البلغاري، رغبة بلاده في أن يكون الغاز المصري أحد الروافد المهمة لتلبية جانب من احتياجات بلاده من الطاقة، كما عبر عن اهتمام بلاده بدراسة الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط، وما يمثله من إطار عادل يحقق مصالح جميع الأطراف المشاركة.

ووفقا لبيان صحفي، أشار السفير إلى متابعته ومراقبة بلاده عن كثب لما يحققه قطاع البترول المصري من نجاحات وما تشهده صناعة البترول المصرية من تطورات إيجابية وما يمثله من أهمية للاقتصاد في مصر التي قدمت تجربة إصلاحية واعية كان لها أكبر الأثر فيما تحققه من نجاحات.

التجربة المصرية أثبتت أهمية الاستقرار والتعاون

ورحب الوزير بما طرحه السفير خلال المباحثات، مؤكداً أن مصر سعت لإنجاز منتدى غاز شرق المتوسط وجعلت منه منظمة فاعلة في وقت قياسي، وترحب دائماً بالتعاون مع الجميع، وأن تلك رسالتها التي تحرص عليها دائماً، حيث أثبتت التجربة المصرية مدى ما يحققه الاستقرار والتعاون من نجاحات اقتصادية تؤثر إيجابياً في مسيرة الأوطان وتحقيق الطموحات.

وأضاف «الملا»، أن العلاقات المصرية البلغارية تتسم بالتقارب الشديد وحرص الجانبين على دعمها، وأشار لإيجابية مُجمل علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في ضوء الأهمية التي توليها مصر وبلغاريا لدفع تلك العلاقات وتطويرها.