وزير البترول: استطعنا تحويل تحديات الطاقة في مصر إلى نجاحات وإنجازات

شهد مؤتمر أبوظبى الدولي للبترول «أديبك 2021» المنعقد حالياً بالعاصمة الإماراتية جلسة خاصة عن مصر بعنوان «مصر.. بوابة شمال أفريقيا ومركز الطاقة لشرق المتوسط» استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلالها التقدم الذى أحرزته مصر في مشروع التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول حيث تبنت إجراءات فاعلة ومبادئ عادلة قام على أساسها منتدى غاز شرق المتوسط الذى يعزز استفادة جميع دول المنطقة من موارد الغاز الطبيعي.

الملا: الاستقرار السياسي في مصر هو السبب في نجاح قطاع الطاقة

وأكد «الملا» أن مصر تتبنى سياسة واضحة نحو إيجاد استقرار وتكامل بين الجميع ينعكس على تحقيق الازدهار، مشيرا إلى أن النموذج المصري الناجح في تحويل تحديات قطاع الطاقة إلى نجاحات يقف وراءه عدة عوامل في مقدمتها الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي حققته مصر.

وأضاف وزير البترول، أن دول شمال أفريقيا وشرق المتوسط لديها فرص كبيرة للتعاون وزيادة عوائدها من ثرواتها من خلال تبنى التعاون والشراكة نهجا رئيسيا لعلاقاتها بما يعود على المنطقة بالاستقرار والرخاء.

الجهود المصرية في مجال البترول

وأوضح «الملا» الجهود المصرية التي تحققت في مجال البترول والغاز الطبيعي من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ببرامجه السبعة التي غطت كافة مناحي الصناعات البترولية، وكذلك التحول الرقمي وترشيد الطاقة ومستجدات منتدى غاز شرق المتوسط ورؤية التحول لأنظمة الطاقة منخفضة الكربون، وما تتطلبه من تأمين مصادر التمويل وتوفير الحلول التكنولوجية وتعزيز العمل على تنمية المهارات لتحقيق ذلك التحول.

وأشاد «الملا» بما تشهده فعاليات «أديبك» من مناقشات مثمرة، مشيراً لأهمية المؤتمرات البترولية في إحداث التقارب بين المشاركين في تلك الصناعة الحيوية، وأضاف أنه يتطلع أيضا لمشاركة متميزة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «ايجبس» في العام المقبل.