وزير البترول يتفقد مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية «ناتا» في القاهرة الجديدة، والذي تتولى تشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمركز بعد تطويره والاطمئنان على موقف إدارة وتشغيل الشبكة التي تمد المستهلكين في مختلف محافظات الجمهورية باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي.

وأوضح المهندس طارق الملا، في بيان عنه، أهمية برنامج تطوير وتحديث مركز التحكم، الذي نفذه قطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع، بهدف الوصول لأعلى كفاءة في إدارة وتشغيل شبكة وخطوط نقل الغاز، التي تمتد من شمال مصر حتى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.

دور الشبكة القومية للغازات الطبيعية

وأكد وزير البترول، أنّ الشبكة القومية للغازات الطبيعية لها دورها المتميز في دعم مشروعات التنمية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية، وتلبية احتياجات المواطنين في ظل التوسع بالمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية، ومبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وتابع الملا خلال زيارته، ظروف التشغيل الفعلية لشبكات وخطوط نقل الغاز، والتطورات الخاصة بالعمل في المركز بعد تطويره وتحديثه، وانعكاس ذلك على الأداء التشغيلي للشبكة، ثم عقد الوزير اجتماعا للوقوف على تقدم عدد من أهم المشروعات الجاري تنفيذها للتوسع في نقل وإمداد الغاز الطبيعى للمدن عبر خطوط الأنابيب ومشروعات دعم البنية الأساسية للشبكة.

مشروع خط غاز (العامرية / العلمين)

واستمع وزير البترول لشرح من المهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو المشغلة للشبكة، الذي أوضح أنّه جار حاليا تنفيذ مشروع خط غاز (العامرية / العلمين) بطول 120 كم، لبدء توصيل الغاز لمناطق الساحل الشمالي حتى مدينة العلمين الجديدة، إلى جانب مشروع خط (التينة غرب / ميت نما) بطول 170 كم للحفاظ على إمدادات الغاز بالمعدلات المطلوبة، ومشروع توسعات محطة ضواغط دهشور، في إطار زيادة كميات الغاز إلى مناطق الصعيد.

وشهد اللقاء استعراض مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية، في إطار تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي ومشتقاته، بما يلبي احتياجات مشروعات صناعة البتروكيماويات بمجمعي سيدبك وإيثيكو بالإسكندرية، من خليط الإيثان / بروبان، وزيادة إنتاج البوتاجاز والمتكثفات والبروبان كمشتقات ذات قيمة اقتصادية عالية.

رافق الوزير خلال جولته في مركز التحكم، الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز، المهندس أحمد محمود، وأسامة مبارز، وكيل الوزارة للمكتب الفني، وعدد من قيادات شركة جاسكو.