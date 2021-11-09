وزير البترول: زيادة نسبة مساهمة الغاز الطبيعي يهدف للحفاظ على البيئة

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء وفدين من البنك الدولي، وضم الوفد الأول الدكتور ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجي الإتربي المدير التنفيذي المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولي، وضم الوفد الثاني ضم الدكتور بول نومبا المدير الإقليمي للبنك الدولي لشئون البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومارينا ويس مدير البنك في مصر واليمن وجيبوتي، وذلك بحضور أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني.

البنك الدولي يعد شريك استراتيجي لقطاع البترول

وأكد الملا عقب لقائه بالوفدين أن البنك الدولي يعد شريك استراتيجي لقطاع البترول المصري، وشارك في تحقيق العديد من قصص النجاح خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هناك توافق ودعم كبير من البنك الدولي لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة في ضوء مشاركته في عضوية منتدى غاز شرق المتوسط بصفة مراقب منذ بداية تكوينه.

وأضاف وزير البترول، أنه بحث خلال اللقاءين الإجراءات التنفيذية لتصدير الغاز المصري إلى لبنان وبرامج عمل منتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى الجهود العالمية للتحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، فضلاً عن المشروعات القومية لتوصيل الغاز للمنازل واستخدام الغاز الطبيعي المضغوط في تموين السيارات ومشروعات التحول الرقمي.

وأشار وزير البترول، إلى التزام مصر الكامل بكافة الاتفاقات الدولية التي تهدف للحفاظ على البيئة، مؤكدًا خلال المباحثات أن اللقاءات الثنائية التي أجراها على هامش مشاركته في القمة العالمية للمناخ COP 26 في جلاسكو بإسكتلندا شملت بحث مشاركة مصر في المبادرة الأمريكية للوصول لصفر انبعاثات، وبحث دور مصر الرائد في منطقة شرق المتوسط.

زيادة نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة المصري

وقد أكد مسؤولي البنك الدولي اهتمامهم الشديد بمتابعة ما يتم إنجازه في الدولة المصرية في مجالات التحول الرقمي والتحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات للحفاظ على البيئة، وأن زيادة نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة المصري يؤكد هذا التوجه.

وأشاروا إلى أن اختيار مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP 27 يعد دليلاً قوياً على التقدير العالمي للجهود المصرية في الحفاظ على البيئة، كما أكدوا على أن قصص النجاح التي تحققت في قطاع الغاز بصفة خاصة أصبحت نموذجاً يستخدمه البنك الدولي كأحد أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال وتسعى عدة دول لتكراره.

وفيما يخص إجراءات تصدير الغاز المصري إلى لبنان أكد مسؤولي البنك الدولي أنه يتم حالياً العمل مع الجانب اللبناني لضمان تسهيل وصول الغاز ودعم هذه الإجراءات لما تمثله من نموذج متميز للشراكة الإقليمية بالمنطقة.