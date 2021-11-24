حسن أبو الروس يعود للغناء في ديسمبر بعد انتهاء أزمته مع «الموسيقين»

تصدر الفنان حسن أبو الروس محركات البحث على الإنترنت خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد جلسة التحقيق مع في نقابة المهن الموسيقية بخصوص ما وصفته بـ «عدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة»، مما أدى إلى وقفه وتحويله إلى التحقيق، لتكون تلك الواقعة واحدة ضمن سلسلة أزمات «أبو الروس» على مدار الفترة الماضية.

وخضع الفنان حسن أبو الروس إلى التحقيق في نقابة المهن الموسيقية، وأسفر عن وقفه لمدة 15 يوما منذ تاريخ صدور القرار الأول في 17 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20 ألف جنيه، وبذلك من المقرر أن يعود «أبو الروس» لتقديم الحفلات في بداية ديسمبر المقبل.

حسن أبو الروس يكشف تفاصيل التحقيق معه في «الموسيقيين»

ويعود سبب الوقف لعدم التزام الفنان الشاب بدفع النسب المخصصة للنقابة عن حفلاته الغنائية التي أقامها الفترة الأخيرة، وعدم الحصول على التصاري الرسمية للحفلات من النقابةـ بالإضافة إلى ظهوره بشكل «غير لائق» في تلك الحفلات، وذلك وفقا لأحد المصادر داخل نقابة المهن الموسيقية، وأبدى «أبو الروس» التزامه الكامل بقرارات النقابة، خلال جلسة التحقيق معه والتي ضمت علاء عامر، وحمادة أبو اليزيد، وسعد متولي.

وأكد أبو الروس خلال التحقيق أن بالرغم من كونه عضوا بنقابة المهن الموسيقية منذ 10 سنوات، إلا أنه لم يكن على دارية كاملة بالتصاريح التي يجب الحصول عليها قبل الحفل، وأنه لم يكن يقصد التعدي على قوانين النقابة بل يحترمها تماما ويلتزم بها، وذلك وفقا لتصريحاته في بث مباشر لـ «الوطن».

«أبو الروس» يحتفل بعيد مولده بـ «مفيش منك»

واحتفل الفنان المصري بعيد مولده بعد انتهاء التحقيق في أحد الأماكن المخصصة للسهر، بحضور عدد كبير من الفنانين، على أنغام أغنية «مفيش منك» التي قدمها مع فريق «الصواريخ»، وحققت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر قناتهم الرسمية على «يوتيوب».