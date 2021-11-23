حسن أبو الروس يكشف لـ«الوطن» تفاصيل التحقيق معه بنقابة «الموسيقيين»

كشف الفنان حسن أبو الروس، تفاصيل تحقيق نقابة المهن الموسيقية معه، منذ قليل، موضحا أنه يحترم قوانين النقابة، ولم يتعمد التعدي عليها، وأنه سيلتزم بكل القوانين واللوائح الخاصة بقوانين النقابة، وفقا لما صرح به في «البث المباشر» لموقع وجريدة «الوطن»، عقب التحقيق معه.

وكشف حسن أبو الروس، عن توجيه اتهام له، بالتعدي على قوانين ولوائح نقابة المهن الموسيقية، وأنه لم يقم بالتصاريح الرسمية للسماح بحفلاته، كعضو نقابي، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم أنه يجب أن يقوم بالحصول على تلك التصاريح قبل الحفلات الخاصة به.

أبو الروس: أنا نقابي منذ 10 أعوام.. وملتزم بالقوانين

وأضاف أبو الروس، أنه عضو بنقابة المهن الموسيقية منذ 10 أعوام، وملتزم بجميع القوانين واللوائح، مؤكدا أن التحقيق كان جيدا للغاية، ووجه الشكر لنقابة المهن الموسيقية باستدعائه، وإعلامه بما فعله بهذا الشكل اللائق، مشيرا إلى أنه سوف يلتزم بكل قوانين ولوائح النقابة.

قرار النقابة لـ حسن أو الروس

وقررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، إيقاف حسن أبو الروس، لمدة 15 يوما من وقت إصدار القرار، وتغريمه 20 ألف جنيه، بسبب عدم التزامه بالقوانين واللوائح، بعدم دفع الرسوم والنسب النقابية على أعماله الأخيرة.

وشارك في التحقيق مع حسن أبو الروس، كل من علاء عامر، حمادة أبو اليزيد، سعد متولي.

مشروعات حسن أبو الروس المقبلة

وصرح حسن أبو الروس، بأنه يستعد لعدة أعمال فنية وغنائية، وأنه سيقوم بعمل أغنية جديدة، وفيلم جديد يتضمن عدة أغاني خلال أحداث الفيلم، وأيضا يشارك في عمل درامي قريبا، وفقا لما صرح به خلال البث المباشر، لموقع وجريدة «الوطن»، عقب التحقيق معه بنقابة المهن الموسيقية.

أزمة حسن أبو الروس مع النقابة

يذكر أن أزمة حسن أبو الروس، مع النقابة، جاءت بسبب أغانيه، التي قدمها في أحد المهرجانات دون تصاريح من النقابة، واعتبرت نقابة المهن الموسيقية أنها تعدٍ على اللوائح والقوانين النقابية، بما أنه عضو بها، وقررت إيقافه حتى يتم التحقيق معه.