المراكب المقدسة المصممة بالطراز الفرعونى جاهزة للانطلاق في «طريق الكباش»

مراكب مصممة على طراز فرعوني، تشعرك أنك عدت بالزمن لمصر القديمة، تشارك في افتتاح طريق الكباش، والمقرر إقامته غدًا الخميس في الساعة السابعة مساءًا داخل معبد الأقصر وعلى امتداد الجزء الأول من طريق الكباش أو ما يُسمى بطريق المواكب الكبرى لدى المصري القديم، وسط تجهيزات وأعمال تطوير ضخمة شهدتها محافظة الأقصر السياحية خلال الفترة الأخيرة استعدادًا للحفل بما يليق بمكانتها السياحية الرفيعة.

تمثل المراكب الثالوث المقدس أو ثالوث طيبة «آمون وموت وخونسو»، بالإضافة محفة ملكية تتقدم المراكب الإلهية حيث تمثل كل مركب من المراكب الثلاث المشاركة إله من الإله في احتفالات عيد الأوبت القديم أو عيد الإبط، و تحمل كل مركب رمز إحدى هذه الآلهة، يستهل طيب غريب مدير معابد الكرنك حديثه عن المراكب المشاركة في حفل افتتاح طريق الكباش غدِ الخميس بمحافظة الأقصر.

وأستكمل موضحًا، يرمز للإله موت بـ«سيدة»، بينما يُرمز للإله آمون بـ«رأس كبش»، الإله خونسو بـ«رأس صقر يعلوه قرص القمر والهلال» ويتقدم تلك المراكب محفة ملكية تحمل الملك في بعض الأحيان عقب انتهائه من إجراء بعض الطقوس.

تصميمات فرعونية على المراكب

ويُتابع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ضمن التصميمات الموجودة على المراكب المقدسة قديمًا وكانت تشارك في احتفالات المصري القديم الكبرى، وجود رمز على كل مركب من الأمام والخلف يمثل ركز الإله، كما توجد بعض النقوش والمناظر الفرعونية القديمة على الناس أو التابوت الموجود في وسط المركب المقدس.

وأشار إلى أن طول المركب قديما كان يصل إلى 4 متر تقريبا مصنوعة من الذهب الخالص أو الخشب المطروق عليه طبقة من الذهب ويتم وضعها في قدس الأقداس في معبد الكرنك.

طول المراكب الذهبية 7 متر

وأوضح أن المراكب الحالية تُشبه في تصميماتها المراكب القديمة لكنها تصل لطول 7 متر، وتم أخذ التصميمات من صور لبعض الجداريات التي تمثل الموكب القديم والشكل القديم المراكب المقدسة أثناء سيرها في المواكب الاحتفالية القديمة، كما تم إضافة ألوان ذهبية للمراكب الحالية المشاركة في طريق الكباش ويتوسطها «ناوس» أو تابوت وفي مقدمة ومؤخرة المركب الملك تحمل رمز الإله.

وتابع، كما تشارك إحدى المراكب الكبرى في الموكب الملكي ضمن احتفالات حفل طريق الكباش العالمي غدا الخميس، من خلال تواجدها وتسييرها في نهر النيل على كورنيش النيل بمحافظة الأقصر.