كلية التربية بجامعة أسيوط تحتفل بأعياد الطفولة

شاركت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، احتفال حضانة كلية التربية للطفولة المبكرة بأعياد الطفولة، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات العالمية بتلك المناسبة.

وهنأت غانم الأطفال بأعياد الطفولة متمنية لهم مستقبلاً واعداً ومشرقاً، كما أعربت عن إعجابها بهذا الترابط الوثيق بين مختلف كليات الجامعة والمجتمع المحيط وهو ما يظهر جلياً في حرص كافة الكليات على مواكبة الاحتفالات العالمية ومن بينها احتفالات أعياد الطفولة.

وأشارت غانم، إلى إشراف كلية التربية للطفولة المبكرة على روضة الجامعة جعل لها رونق خاص ولمعات إبداعية مختلفة تتناسب مع الضوابط والمعايير العلمية المتقدمة، مؤكدة على استمرار دعم إدارة الجامعة وتسخير كافة سبل الدعم لهذه الكلية في مختلف فعالياتها و أنشطتها.

الطفل أحد المحاور الرئيسية في بناء غد مشرق

ومن جانبها قالت الدكتورة ريهام المليجي، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، إن الاهتمام بالطفل يعد أحد المحاور الرئيسية في بناء غد مشرق، فالأطفال هم الأجيال الواعدة التي سوف تحمل راية المستقبل وتقوده إلى التنمية والتقدم.

وأشادت المليجي، بحرص إدارة الجامعة علي دعم الكلية ومختلف أنشطتها وعلى تطوير الروضة والاهتمام بالأطفال ورعايتهم تحت مظلة دعم إدارة الجامعة للحضانة عاملين وإداريين ومعلمين.

الاحتفال يعد باكورة احتفالات كلية التربية للطفولة

وأوضحت الدكتورة منال أنور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا الاحتفال يعد باكورة احتفالات كلية التربية للطفولة المبكرة بأعياد الطفولة والتي جاءت بمشاركة روضتي الزهراء والرعاية المتكاملة بأسيوط.

وتابعت أنور، أن الحفل تضمن عدد من الفقرات الفنية والتي شارك بها أطفال الروضات الثلاث وطالبات الكلية والتي شهدت تفاعل كبير من كافة الأطفال، مؤكدة أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة العديد من الفعاليات والاحتفالات تحت إشراف وتنظيم إدارة الكلية.

ومن جانبه أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بكلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة وأنشطتها المتميزة لدعم الطفل والمرتكزة على أسس أكاديمية وعلمية رائدة.

وأكد الجمال، أن الكلية حرصت منذ نشأتها على تنظيم العديد من الفعاليات توافقاً مع اهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الطفل على وجه الخصوص، حيث وضعت مصر قضايا الطفولة على أولوية الأجندة السياسية للدولة وهو ما تحرص إدارة الجامعة على تأكيده وذلك في إطار دورها المجتمعي في خدمة الفرد والمساهمة في الارتقاء بشخصيته منذ نشأته.

وحضر الحفل الدكتورة ريهام المليجي عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة منال أنور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة يارا إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ماجدة هاشم عميد الكلية السابق، فضلاً عن مشاركة متميزة من الدكتورة هبة الجلفي أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية الطبية وطبيب الروضة، ومروة جعفر مديرة حضانة الكلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم والإداريين والعاملين بالحضانة.