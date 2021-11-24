رسالة ماجستير لباحثة كويتية حول «تقنية الحرية النفسية لدى المراهقين» بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث عن مناقشة كلية التربية بالجامعة لأول رسالة ماجستير من طلابها الوافدين للباحثة الكويتية علية حميد علي حسين البكر بعنوان «تقنية الحرية النفسية لخفض المخاوف الاجتماعية لدى المراهقين بدولة الكويت»، وهي دراسة علاجية كلنيكية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

وشارك في لجنة الإشراف والمناقشة على رسالة الماجستير كلا من الدكتور صموئيل تامر بشري، رئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة أسيوط، والدكتور مصطفى عبدالمحسن الحديبي أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة أسيوط، والدكتور خيري أحد حسين أستاذ الصحية النفسية بكلية التربية وكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب بجامعة أسوان «رئيسا ومناقشا»، والدكتور أحمد ثابت فضل أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية التربية بجامعة السادات «عضوا ومناقشا».

الهدف من الرسالة

وأوضح الدكتور عادل رسمي، عميد كلية التربية، أن الدراسة تهدف إلى الكشف عن فاعلية تقنية الحرية النفسية في علاج المخاوف المرضية لدى المراهقين واعتمدت على استخدام برنامج علاجي تحليلي معرفي؛ إعداد الدكتور صموئيل تامر بشري، مشيرا إلى أن الدراسة توصلت إلى عدد من النتائج، حيث أوضحت الدراسة التحليلية العوامل والديناميات المميزة للمخاوف المرضية بالإضافة إلى فاعلية تقنية الحرية النفسية في علاج المخاوف المرضية واستمرارية لتلك الفاعلية أثناء فترة المتابعة.