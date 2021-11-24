القبض على أم تقتل طفلها بمساعدة عشيقها في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من إلقاء القبض على ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بالتعدي بالضرب المبرح باستخدام العصا والخرطوم على طفل لم يتجاوز عمره سنتين، والتسبب في وفاته بنطاق قرية بلقينا بقرية مركز المحلة الكبرى.

الأم وعشيقها يقتلان طفلا عمره سنتان بالمحلة

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد عصام مصطفى مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وفاة طفل يدعى «مازن .م»، جراء الاعتداء عليه بالضرب على يدي أمه وعشيقها حال إقامتهما بمنزل سكني بقرية بلقينا بدائرة مركز المحلة.

جهود أمنية لضبط الجناة واعترافهما بالاعتداء عليه حتى الموت

كما انتقلت القيادات الأمنية للممارسة دورها تحت إشراف العقيد خالد عبدالفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

وبتقنين الإجراءات الأمنية المشددة تمكن ضباط مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية من ضبط «م.ن»، 32 سنة، ربة منزل وعشيقها «ن.د»، 33 سنة، «زواج عرفي»، فيما تم اقتيادهما إلى ديوان مركز شرطة المحلة الكبرى.

التحريات الأمنية: الأم وعشيقها جمعهما زواج عرفي بقرية بلقينا بالمحلة

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز المحلة عن أن الطفل الضحية «مازن» تعرض للضرب والاعتداء بدنيا على يدي عشيق الأم والتي تزوجها عرفيا خلال 8 أشهر الماضية الأمر الذي نتج عنه تدهور الحالة الصحية للطفل ووفاته متأثرا بإصابته بالرأس وأطراف جسده.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

كما قررت النيابة العامة استدعاء شهود عيان للحادث من الجيران وحبس الأم وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين استكمال التحريات حول الواقعة.