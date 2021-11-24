التضامن: نسبة الإشغال في الحضانات 80% مع الالتزام بالإجراءات الإحترازية

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد الحضانات المرخصة على مستوى الجمهورية، بلغ 16 ألف و88 حضانة، يعمل منها 13 ألف و86 حضانة، بنسبة إشغال تصل إلى 80% من الطاقة الاستيعابية للحضانات، وذلك التزامًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الوزارة منذ إعادة فتح الحضانات، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها ما يقرب من 750 ألف طفل على مستوى محافظات الجمهورية.

الإجراءات الاحترازية بالحضانات

وأضافت «القباج»، أن هناك متابعة دورية مستمرة على الحضانات للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل الاطمئنان على صحة وسلامة الأطفال، لافتة إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة ، تشمل مايلي:

- الالتزام بتوفير كاشف حراري عن بُعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً.

- الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وتقليل نسبة الإشغال.

- التأكيد على عدم شراء أغذية من الخارج.

- عدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا.

- وجود شخص مؤهل ومُدرَّب على أساليب مكافحة العدوى.

- استمرار التوعية لأسر الأطفال على سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

26 ألف حضانة طفولة مبكرة على مستوى الجمهورية

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان صحفي، أن الوزارة تخضع لها أكثر من 26 ألف حضانة طفولة مبكرة على مستوى الجمهورية تستهدف الأطفال حتى 4 سنوات، ويشمل ذلك 13,086 حضانة مُرَّخصة بنسبة 62% من إجمالي عدد الحضانات و12,914 حضانة غير مُرَّخصة بنسبة 38% من الإجمالي العام.

توجيهات رئاسية بتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة خلال 3 سنوات

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه إلى توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة، خلال 3 سنوات تنتهي مطلع عام 2023، كما وجه بالتوسع في بناء الحضانات وتطوير القائم منها على مستوى الجمهورية تأكيداً لأهمية هذه المرحلة الحرجة في بناء الطفل بدنياً ونفسياً ووجدانياً، وتأثيرها على تكوينهم الصحي والتغذوي والإدراكي مدى حياتهم، وتؤثر تباعاً على مؤشرات حياتهم الاجتماعية والاقتصادية في سنوات لاحقة.

البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة

ويقوم البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة على أربعة مكونات أساسية تشمل تطوير البيئة الفزيقية للحضانات، وإصدار ومتابعة تطبيق وثيقة معايير ضمان جودة الحضانات، ووضع منهج نموذجي للحضانات، بالإضافة إلى مكون بناء قدرات مقدمي الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي.

ونجح البرنامج فى تطوير ما يقرب من 1000 حضانة و94 قاعة بعدد 21 مركزًا من مراكز الأسرة والطفل على مستوى 26 محافظة، ورفع كفاءة وتعزيز قدرات عدد 2500 ميسرة لاستفادة 68000 طفلًا.

كما تم الانتهاء من تصميم وإعداد واعتماد الأدلة التدريبية من مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية جامعة عين الشمس، بما يشمل حقيبة الإدارة التنفيذية للحضانات والحقيبة التربوية لميسرات الحضانات، كما تم إصدار واعتماد وثيقة معايير ضمان جودة دور الحضانة في مصر من سن يوم حتى سن أربع سنوات، فضلًا عن شراكات مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى لتطوير الحضانات.