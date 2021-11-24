هيئة الدواء توضح أعراض ارتجاع المريء وتنصح باستشارة الطبيب حال ظهورها

حذرت هيئة الدواء المصرية، من مرض ارتجاع المريء والأعراض المصاحبة له عند الإصابة به، وكذلك الآثار الجانبية الناتجة عنه، مشددة على ضرورة الذهاب للطبيب المختص من أجل الفحص وأخذ العلاج المناسب، وفقًا لمستوى الحالة.

أعراض ارتجاع المريء عند الإصابة به

وحددت هيئة الدواء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أعراض ارتجاع المريء، مبينة أنَّها تتضمن «فقدان الوزن المفاجئ، الشعور بالحموضة، صعوبة في البلع، أو الشعور باحتباس الطعام في الصدر، الشعور بالغثيان والقيء، براز دموي -أسود القطراني أو أحمر- والأنيميا».

نصائح هيئة الدواء عند الإصابة بارتجاع المريء

ووجهت هيئة الدواء، الأشخاص المصابين بارتجاع المريء بضرورة استشارة الطبيب عند الشعور بهذه الأعراض التي تسبب الإصابة بارتجاع المريء، إضافة إلى ضرورة استشارة الصيدلي لمعرفة الطريقة الصحيحة لاستخدام الدواء، التفاعلات الدوائية المحتملة، وكيفية تجنب الآثار الجانبية المحتملة من تفاعلات الدوائية.

علاج ارتجاع المريء

وهناك العديد من طرق العلاج للتخلص من ارتجاع المريء وكذلك طرق الوقاية، التي يمكن أن تغير نمط الحياة في المرحلة الأولى من علاج الارتجاع المعدي المريء ينصح بإجراء تغييرات في نمط الحياة مثل:

- وقف التدخين.

- خفض الوزن.

- عدم تناول الأطعمة الدهنية، والمقلية، والحمضيات، والشوكولاتة، والأطعمة الحارة.

- تجنب شرب القهوة والشاي المركز.

- الامتناع عن الأكل والشرب باستثناء الماء قبل 4 ساعات من النوم.

- النوم بحيث يكون الجزء العلوي من الجسم بزاوية 30 درجة تقريبًا.

علاج المضاعفات الأكثر شيوعًا

قد يلجأ طبيب الجهاز الهضمي لإجراء توسيع المريء ويستخدم هذا العلاج بوجه عام فقط عندما يكون التضيق شديدا جدا فقط، أو عندما يكون الطعام عالقا في المريء.

وفي أثناء توسيع المريء، يستخدم الطبيب جهازًا واحدًا أو أكثر من أجهزة التنظير الداخلي، وهي أنابيب ضيقة صغيرة يتمّ إدخالها عبر المريء، وقد يأتي الجهاز بأشكال متعددة مزودة بما يلي:

- رأس مدببة تبدأ بنقطة دائرية تتسع تدريجيًا.

- بالون يمكن توسيعه بعد إدخاله في المريء.