هل يمكن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة؟.. «الصحة» تجيب

ممارسة الرياضة تعد ركيزة مهمة في حياتنا اليومية، ومن الأسباب التي تقوي جهاز المناعة، فالرياضة هي بمثابة الغذاء لبعض الأشخاص الذين يمارسونها بصورة يومية، ولكن مع انتشار جائحة كورونا ووجود العديد من المتغيرات التي ظهرت على الفيروس أصبح ارتداء الكمامة عادة شبه ثابتة في مختلف مجالات حياتنا.

ارتداء الكمامة من الإجراءات الوقائية منذ انتشار الفيروس

ووضعت منظمة الصحة العالمية منذ تفشي الوباء في مختلف أنحاء العالم، العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تساعد على تجنب انتقال العدوى بين الأشخاص وحفاظا على صحتهم ومن ضمن هذه التدابير الاحترازية «ارتداء الكمامة» في مختلف مهام العمل أو الحياة بصورة عامة، حيث أصبح استخدامها في العمل أو أثناء المواصلات العامة أو أثناء الدراسة.

وعندما أصبح «ارتداء الكمامة» أحيانا عائقا أمام الرياضيين في صالات الجيم، خاصة عند ممارسة الرياضة التي يبذل فيها مجهودا شاقا ينتج عن هذا النشاط الرياضي وجود تعرق أو حرق في معدلات الطاقة بصورة عالية.

نصائح وزارة الصحة للمواطنين أثناء ممارسة الرياضة

وحرصا على صحة المواطنين، وجهت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي على «فيسبوك» مجموعة من النصائح التي يجب على المواطنين الالتزام بها بصورة دائمة عند ممارسة الرياضة وأثناء تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لعدم انتقال العدوى، ويجب على الأشخاص الذين يمارسون الرياضة عدم ارتداء الكمامة لهذه الأسباب:

- ينبغي عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة لأنها قد تقلل من القدرة على التنفس بدون مشقة.

- يمكن أن يتسبب العرق في ابتلال الكمامة بسرعة، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس ويساعد على نمو الميكروبات.

- الإجراء الوقائي المهم أثناء ممارسة الرياضة هو الابتعاد عن الآخرين بمساعدة متر على الأقل.