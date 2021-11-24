«الصحة» تكشف خطة التأمين الطبي لمهرجان القاهرة السينمائي

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لـ«الوطن» عن خطة التأمين الطبي لإقامة مهرجان القاهرة السينمائي في الفترة من 26 نوفمبر إلى 6 ديسمبر المقبل، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد من خلال خطة التعايش المقرر تنفيذها أثناء فعاليات المهرجان واستقبال الشخصيات المشاركة من مختلف البلدان وبما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة مرة أخرى.

توفير الخدمات الطبية أثناء المهرجان

وأضاف عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم توفير جميع الخدمات الطبية بالتنسيق مع كل من قطاعات «العلاجي، الوقائي، وقطاع الرعاية الأساسية»، حيث تم توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوي يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مستوى من الجاهزية وبها جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، وتمركزت في أماكن إقامة الضيوف وأماكن التجمعات.

توفير فرق طبية للتأكد من سلامة المشاركين

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الوزارة وفرت فرقا طبيبة لمتابعة الشخصيات المشاركة في الهرجان بدءًا من إجراء المسحات في مطار القاهرة الدولي، وكذلك في فنادق الإقامة الخاصة بهم لتجنب الإصابة بفيروس والتأكد من سلامتهم، بالإضافة إلى تطعيم الأشخاص الذين لم يحصوا على اللقاح.

وأردف عبدالغفار، أنه تم تدشين حملة «معا اطمئن» بفنادق الإقامة ومكان إقامة المهرجان وذلك لحث المواطنين والأشخاص على أهمية أخذ اللقاح وتوعيتهم بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع توضيح طرق الوقاية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

الصحة ستوفر بعض العيادات المتنقلة أثناء فعاليات المهرجان

ولفت عبدالغفار إلى أن الوزارة ستوفر بعض العيادات المتنقلة أثناء فعاليات المهرجان بجانب وجود بعض الفرق الدعائية للمبادرات الرئيسية للعلاج المجاني والقضاء على الأمراض المزمنة أثناء مهرجان القاهرة السينمائي حدث دولي يساعد على نشر كافة التخصصات المتاحة في هذه المبادرة، لافتا إلى أنه تم توفير طاقم طبي مؤهل على أعلى مستوى لتقديم الخدمة من خلال الفرق الطبية المتنقلة.

أضاف أنه تم وضع فرق طبية في أماكن إقامة الضيوف وأماكن التجمعات، وذلك لتقديم التوعية الصحية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وتوزيع المستلزمات الوقائية، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية مثل (توفير الإسعافات الأولية وقياس الضغط والسكر ودرجة الحرارة).

فرق طبية متنقلة لتطعيم جميع المشاركين

وأردف أنه من المقرر أن يكون هناك مركز للتطعيم في دار الأوبرا المصرية، ومن المنتظر أن يبدأ العمل به خلال أيام ليكون هناك فترة كافية للتطعيم قبل انطلاق فعاليات المهرجان.

الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية أثناء فعاليات المهرجان

وأوضح عبدالغفار، أن هناك التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أنشطة وفعاليات المهرجان، حيث يتم تعقيم كافة القاعات وصالات العرض، قبل وخلال فترة المهرجان وحتى حفل الختام.

وأشار إلى أنه سيتم متابعة الحضور دون تداخل أو تزاحم وتقليل فترات الانتظار الطويلة من خلال إقامة العروض في مواعيد متتالية، منوها إلى أنه سيتم تحديد مدخل ومسار منفصل للعروض التي تقام في نفس التوقيت، مشيرا إلى أن الحرص على تقليل الكثافات والالتزام بارتداء الماسكات والتباعد الاجتماعي.