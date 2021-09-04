طبيب: هناك تشابه بين أعراض ارتجاع المريء ومتحور «دلتا بلس»

أكّد الدكتور خالد عز الدين، أخصائي الأمراض الصدرية بمستشفى الحميات بأمبابة، أنَّ هناك تشابه كبير بين أعراض الإصابة بفيروس كورونا وارتجاع المريء، ويحدث أحيانًا خلطًا من قبل المريض وعدم قدرته على التفرقة، إذا كانت هذه الأعراض في بدايتها، وهل هو مصاب بفيروس كورونا أم ارتجاع المريء؟

تعرف على أعراض مرض ارتجاع المرئ:

وقال «عز الدين»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّ ارتجاع المريء عبارة عن اضطراب في الجهاز الهضمي يؤثر على وظائف الجهاز الهضمي بصورة واضحة، إضافة إلى التأثير على حقلة العضلات التي توجد بين المريء والمعدة، وتسبب العديد من الأعراض التي تسبب آلام واضحة في الجهاز الهضمى مثل الحموضة وصعوبة فى الهضم.

وأضاف أخصائي الأمراض الصدرية، أنَّ هناك العديد من الأعراض المصاحبة لارتجاع المرئ ومنها:

- الشعور بالغثيان.

- صعوبة بالغة في التنفس.

- وجود احتقان بالحلق.

- ارتفاع أحيانًا في درجات الحرارة.

- صعوبة فى بلع الأطعمة.

- التهاب الحنجرة.

- مشاكل في النوم.

- كحة ملازمة للفرد طوال اليوم.

أعراض متحور «دلتا بلس»

وأوضح أنَّ أعراض دلتا بلس متعددة وتتشابه أحيانًا مع أعراض ارتجاع المريء، من الأعراض المصاحبة لمتحور فيروس كورونا، مثل:

- ارتفاع في درجات الحرارة.

- وجود احتقان بالحلق.

- الشعور بالصداع.

- وجود رشح بالانف.

- وجود كحة طوال اليوم.

نصائح لسرعة الشفاء من ارتجاع المرئ:

ونصح أخصائي الأمراض الصدرية الأشخاص الذين يعانون من أعراض ارتجاع المرئ أو متحور دلتا بلس بعدة نصائح ومنها:

- استشارة الطبيب المختص.

- تناول العلاج المناسب لكل مرض على حدة.

- عدم الأكثار في تناول الأطعمة.

- عدم الأفراط في النوم.

- ممارسة الرياضة بصورة تدريجية يوميًا.

وأشار أخصائي الأمراض الصدرية، إلى ضرورة توخى الحذر وتحديد الأعراض بشكل دقيق حتى لا يحدث لبس فى بروتوكول العلاج الخاص بكل داء، مبينًا أنَّه لا يوجود تعارض بين تناول أدوية ارتجاع المريء وكذلك الأدوية المتعلقة لتخفيف أعراض لقاح كورونا.