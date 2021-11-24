سيارات إسعاف وعيادات متنقلة لتأمين فعاليات حفل افتتاح طريق الكباش

تتجه انظار العالم، مساء غد الخميس، إلى مدينة الأقصر، التي تعد أغنى مدن العالم بالمعالم التاريخية والأثرية، ومن المقرر أن تشهد المحافظة افتتاح «طريق الكباش»، بعد الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالتجهيزات لهذا الحدث الذي سيكون حديث كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

خطة وزارة الصحة لتأمين حلف افتتاح الكباش

وحرصا على سلامة المشاركين، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطتها الطبية لتأمين افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر، عبر تدشين نقاط للتأمين الطبي، وتمركز 5 سيارات إسعاف مجهزة «من إجمالي 18 سيارة ضمن الخطة»، بالإضافة إلى 4 عيادات متنقلة تضم فرقا طبية في مختلف التخصصات، موزعة على طول طريق الكباش، وكذلك متابعة إجراءات التعقيم والتطهير لمنطقة الاحتفال والطرق المؤدية إليها.

الصحة: تأمين الافتتاح برا ونهرا

وأكدت وزارة الصحة، أنها سوف تقوم بتأمين الافتتاح برا ونهرا من خلال تمركز 3 لانشات إسعاف نهري لتأمين الرحلات النيلية أثناء حفل افتتاح طريق الكباش، بالإضافة إلى تشكيل 3 فرق انتشار سريع بمحيط منطقة الاحتفالية للتدخل في الطوارئ.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن هناك ربط بين سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة والمستشفيات المخصصة للإخلاء، للتعامل الفوري مع أي حدث طارىء بدقة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي حتى الانتهاء من جميع فعاليات الافتتاح.

تطبيق الإجراءات الوقائية أثناء افتتاح طريق الكباش

ونوهت الوزارة إلى أهمية المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد بمنطقة الاحتفالات وأماكن إقامة الوفود، من خلال فرق الطب الوقائي بالوزارة، تطبيق كافة الإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة، وغسيل اليدين، وحضور الأشخاص المشاركين بشرط حصولهم على اللقاح.