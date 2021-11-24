رئيس جامعة المنيا: نسعى لإعداد خريج دولي منافس لوظائف المستقبل

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، على سعي الجامعة نحو توجيه طاقاتها وإمكانياتها للحصول على الاعتماد المؤسسي، لتحقيق غايتها وطموحات أبنائها للوصول إلى التميز المنشود، ونشر ثقافة الجودة والتطوير المستمر، وتقديم الدعم الكامل لتمكين كلياتها للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي.

وقال رئيس الجامعة، إن تحقيق ذلك من خلال رؤية استراتيجية فريدة، تستثمر إمكانيات الجامعة في كافة التخصصات الأكاديمية، لاستيفاء شروط الترتيب العالمي الملائم؛ لإنتاج خريج دولي منافس لوظائف المستقبل، ويتمتع بأعلى درجات الانتماء لوطنه ومكتسباً لمهارات التنافس محلياً وعالمياً.

تشكيل وحدات ضمان الجودة والاعتماد بجامعة المنيا

أضاف رئيس الجامعة، أنه تحسيناً لقدرات الجامعة المؤسسية والبشرية وإمكانياتها التنافسية، تم تشكيل وحدات ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة وإعادة تفعيلها لتضم وحدة التقييم الذاتي والاعتماد الداخلي، ووحدة التدريب، ووحدة الدعم الفني، ونظم المعلومات والتوثيق، والبحوث والدراسات، والإعلام والاتصال؛ ضماناً لتحقيق أهداف مركز ضمان الجودة والاعتماد في وضع الآليات ومعايير المتابعة الداخلية وتقويم الأداء في كافة الأنشطة الأكاديمية والبحثية والخدمية والإدارية داخل الكليات والارتقاء بمخرجاتها.

تحفيز جميع الكليات للعمل على الاعتماد البرامجي والمؤسسي

وأوضح الدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، أنه تم عقد أولى اجتماعات وحدات مراكز ضمان الجودة الستة على مستوى الجامعة بكامل تشكيلها الجديد، بمقر وحدة إدارة مشروعات التطوير؛ وذلك لوضع خطة العمل والمهام الخاصة بكل وحدة وخطط الوحدات المنبثقة منها، وتحديد الأولويات للكليات المقبلة على الاعتماد، والاستعدادات من قبل الأعضاء لتطبيق المعايير وتحفيز جميع الكليات للعمل على الاعتماد البرامجي والمؤسسي.