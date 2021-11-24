«عاصفة التنين» السبب وراء ضياع مقتنيات شويكار

تحل اليوم الذكرى الـ83 على ميلاد الفنانة الراحلة شويكار، فهي من مواليد 24 نوفمبر 1938، والتي أمتعتنا بأدوارها التي جمعت فيها بين الرقي والكوميديا و«الدلع»، خلال مسيرة فنية استمرت أكثر من 50 عامًا.

تآكل أرشيف شويكار بسبب المطر

وعن مقتنيات الفنانة الراحلة وأرشيف أعمالها، كشفت منة الله الجواهرجي، ابنة «شويكار»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، عن تآكل أرشيف والدتها من شهادات تكريم، ومقالات صحفية مكتوبة عنها، وكذلك جميع صورها من أعمالها السابقة، نتيجة العاصفة الشديدة التي أصابت مصر في شهر مارس 2020.

وأوضحت «الجواهرجي» أن الفنانة شويكار كانت تحتفظ بجزء كبير جدًا من أرشيفها الفني من مقتنيات وصور من كواليس أعمالها في شرفة منزلها بحي الدقي، ولكن عند هطول الأمطار في «عاصفة التنين» مارس من العام الماضي، تراكمت الأمطار في شرفة المنزل لأكثر من يوم، ما تسبب في تآكل أرشيف والدتي الذي جمعته على مدار مشوارها الفني الممتد لعشرات الأعوام».

منة الله: والدتي كانت سيدة بسيطة وراقية

وكانت منة الله ذكرت في مداخلة سابقة أن والدتها الفنانة شويكار كانت راقية في معاملتهم وشخصيتها بسيطة، قائلة: «والدتي كانت ست بسيطة جداً كبني آدمة وماكانتش تحب حاجة تضايق حد أو تتعب حد طول عمرها، وهي في الطبيعة زي ما الناس بتشوفها، وكانت أستاذة في الرقة والدلع، وكانت كده في البيت جداً، وكانت تحب تدلع كل الناس».

كما أضافت: «عمرك ما تحسي إنك محتاجة حاجة، هي ماتقدرش تحسسك بكده، ولو حد فينا زعلان تفضل وراه لحد ما تضحكه أو تنسيه زعله.. هي كانت كده مع الكل مش معانا بس، وكانت أم رائعة، هي مامتي وصاحبتي وأختي وكنا قريبين أوي من بعض».

أمنية الفنانة شويكار الأخيرة

وعن أمنيتها الأخيرة قبل وفاتها، ذكرت ابنتها في تصريح سابق لـ«الوطن» أنها كانت تتمنى مقابلة الفنان أمير كرارة؛ لإعجابها الشديد بأعماله وأدواره خاصة مسلسل «الاختيار» الذي عُرض في شهر رمضان، ومسلسل «كلبش» بأجزائه الثلاثة.