نجلة الفنانة شويكار في ذكرى وفاتها: «ختمنالها القرآن وهنزور قبرها اليوم»

استعادت منة الله الجواهرجي، نجلة الفنانة شويكار، ذكريات والدتها في ذكرى رحيلها، مؤكدة أنها أحيت ذكرى والدتها مع خالاتها بختم القرآن الكريم، وتجهز لزيارة قبر والدتها، «والدتي كانت ست بسيطة جدا كبني آدمة ومكانتش تحب حاجة تضايق حد أو تتعب حد طول عمرها، وهي في الطبيعة زي ما الناس بتشوفها وكانت أستاذة في الرقة والدلع، وكانت كدا في البيت جدا، وكانت تحب تدلع كل الناس».

شويكار الأم والجدة كانت تتميز بالحنية

وأضافت نجلة الفنانة شويكار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، أن شويكار الأم والجدة كانت تتميز بالحنية والعطاء غير المحدود، «عمرك ماتحسي إنك محتاجة حاجة.. هي متقدرش تحسسك بكدا، ولو حد فينا زعلان تفضل وراه لحد ماتضحكه أو تنسيه زعله.. هي كانت كدا مع الكل مش معانا بس، وكانت أم رائعة.. هي مامتي وصحبتي وأختي وكنا قريبين أوي من بعض».

كانت بتصحى الصبح تتفرج على برنامج «8 الصبح»

وتابعت نجلة الفنانة شويكار، إن شويكار الجدة كانت تهتم بابنتيها كثيرا، مشددة على أن حفيدات الفنانة شويكار الاثنتين يمتازا بخفة الدم، ولكن أولادهن يشبهن الفنانة شويكار كثيرا، مؤكدة على أن والدتها كانت تحب كثيرا مشاهدة برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، «كانت بتصحى الصبح تتفرج على البرنامج وكانت بتحبكوا أوي».

عمرها مامسكت موبايل

وكشفت نجلة الفنانة شويكار، أن والدتها أوصتها بأن تراعي صحتها وأولادها وزوجها، منوهة أن والدتها لم تستخدم الموبايل طوال حياتها، «عمرها مامسكت موبايل.. جبتلها 3 موبايلات ولكنها مكانتش بترضى أبدا».