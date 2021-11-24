حظك اليوم الخميس 25-11-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يحرص الكثير من محبي علم الفلك على متابعة توقعات الأبراج، إذ أنها من أكثر الأشياء التي يبحث عنها البعض، الذين لديهم اهتمامات خاصة بعالم الأبراج، والاطلاع على الرسائل اليومية لأصحاب الأبراج للاطلاع على حظهم قبل اتخاذ أي قرار.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 25-11-2021 على الصعيد المهني

اتبع حدسك فأنت اليوم تحلل جيدا وقد يخدمك الحظ بصورة كبيرة.

حظك اليوم برج الحمل 25-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يمدك بروح الود وبطاقة عاطفية أخاذة وتنطلق رغبة في العطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 25-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك قد يجعلك تميل نحو استعادة خبرات مؤلمة أو ذكريات حزينة، استفد مما مضى بشرط أن تقاوم الحزن والرغبة في التمرد.

حظك اليوم برج الثور 25-11-2021 على الصعيد العاطفي

تميل لإلقاء اللوم والعتاب على من حولك.. لا تبالغ في ذلك وحاول أن تتفهم وجهة نظر الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-11-2021 على الصعيد المهني

اليوم تحسن التصرف وتستطيع أن تحدد هدفك، بشرط أن تنتبه لحقوقك المالية والمهنية.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك بروح مرحة تسهل عليك الاقتراب ممن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 25-11-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل في منزلي المال يطالبك اليوم أن تعتني بحساباتك وتدرس جيدا قراراتك كي تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج السرطان 25-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالتشوش وعليك أن تراجع نفسك قبل كل كلمة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان، الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 25-11-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم تشعر بقيمتك شكلًا وموضوعًا وتستعيد ثقتك بنفسك.

حظك اليوم برج الأسد 25-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يزيدك تألقا وبهاءً في عيون الجنس الآخر، فقط تجنب المبالغة في الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 25-11-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يدعوك للعمل في صمت ولاختيار كلماتك بعناية قبل أن تتكلم وتجنب العدائية وحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة.

حظك اليوم برج العذراء 25-11-2021 على الصعيد العاطفي

تنافر القمر مع زحل بمنزلي الصحة قد يضعف طاقتك، ومن المهم أن تسترخي وتنظم جهودك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 25-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بعلاقات قوية تربطك بالبعض وتحصل على دعمهم خاصة إذا كنت مشاركًا لهم.

حظك اليوم برج الميزان 25-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يساعدانك على تحقيق تطور مثير في علاقة عاطفية ناشئة، أو تقوم بمبادرات مناسبة تقربك ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 25-11-2021 على الصعيد المهني

القمر المعاكس يجعلك في حالة صعود وهبوط معنوي.. نظم أولوياتك وأفكارك، واصبر ليومين حتى تتحسن مزاجيا.

حظك اليوم برج العقرب 25-11-2021 على الصعيد العاطفي

حاول أن تكون لبق في حديثك ومن المهم ألا تتسرع في إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 25-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك رغبة في المعرفة والاضطلاع والتعرف على جديد، ويساعدك ذلك على التطور وتحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج القوس 25-11-2021 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم مشرقا وتمتلئ عذوبة وقد تجمعك رحلة أو سفر بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 25-11-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل في منزلي المال ينصحك بتنظيم نفقاتك، ومن المهم اليوم أن تخطط جيدا لخطواتك وللوفاء بالتزاماتك.

حظك اليوم برج الجدي 25-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس في برجك تجعلك تنعم بالسحر والتألق وتمنحك الأفلاك كل الحب بقوة وكرم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 25-11-2021 على الصعيد المهني

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

حظك اليوم برج الدلو 25-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يدفعك للعناد... لا ترفض الحوار مع شركاء الحياة وحاول أن تتواصل معهم بصورة أفضل.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 25-11-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل في منزلي الصحة ينصحك بتنظيم جهودك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الحوت 25-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك سحرا وتعدك بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.