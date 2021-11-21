حظك اليوم الأحد 21-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج من أكثر الأشياء التي يبحث عنها البعض، الذين لديهم اهتمامات خاصة بعالم الأبراج، والاطلاع على الرسائل اليومية لأصحاب الأبراج للاطلاع على حظهم قبل اتخاذ أي قرار، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 21-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط والمسئوليات تستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة.

حظك اليوم برج الحمل 21-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم لإظهار الدعم لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 21-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يوجه تركيزك للأمور المالية والمهنية، فقط عليك بإدارة نفقاتك وأعمالك بدراسة وتأني.

حظك اليوم برج الثور 21-11-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لأقوالك ولوقع كلماتك على الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك للتطور ويعدك بتغيير إيجابي بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-11-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع المشتري يعدك اليوم بالفرح، وتنظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 21-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ما زال يطالبك بالسرية والكتمان.. اصبر وكن متحفظا واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج السرطان 21-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك وعليك أن تجتهد لتحافظ على اللباقة والهدوء في علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 21-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بمشاركة الأصحاب والزملاء نشاطات ممتعة وتكسب ثقة الجميع.

حظك اليوم برج الأسد 21-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. في الأفق أوقات رائعة تقضيها مع من تحب، وتنجح في أن تكسر الروتين.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 21-11-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي ما زال دقيقا وقد يصيبك بالحيرة والتشتت.. حاول ألا تستسلم للغضب والتشوش.

حظك اليوم برج العذراء 21-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يضاعف سرعة انفعالك.. فرمل نفسك، فالاندفاع ليس في صالحك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 21-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك روحا عملية تجعلك ترى الأمور بمنظور واقعي.

حظك اليوم برج الميزان 21-11-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع المشتري يمنحك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية، وقد تجمعك أوقات حلوة بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 21-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك على التخطيط لتنمية أعمال أو مدخرات وقد تخوض اليوم في نشاط مربح ومميز.

حظك اليوم برج العقرب 21-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بالطاقة العاطفية والبدنية ويمنحك كل النشاط والحيوية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 21-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ويطالبك الفلك بمضاعفة حذرك ومراجعة قراراتك وموقفك المالي.. انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 21-11-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تميل للابتعاد قليلا عن الطرف الآخر.. لا تستسلم للمشاعر السلبية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 21-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة مما يجعلك تبادر وتنجز وتعمل بدقة، و تملك اليوم إصرارا على إصابة أهدافك.

حظك اليوم برج الجدي 21-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك على التأثير فيمن حولك، ويمكنك أن تتفهم مشاعرهم، وتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 21-11-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك، ويمنحك قوة وقدرة على التميز.

حظك اليوم برج الدلو 21-11-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع المشتري يمنحك نضجا وحكمة في تعاملك مع الأحباب.. تؤثر فيمن تحب بأقوالك وأفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 21-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يضع الضغوط على عاتقك ويطالبك الفلك بالتماسك والحذر.

حظك اليوم برج الحوت 21-11-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تحكّم في غضبك وانفعالاتك إذا أردت أن تجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.